США добьются помощи для Украины, а Венгрию могут лишить голоса, — аналитик (видео)

"Окно возможностей" для принятия пакета помощи от США все еще есть до февраля 2024 года и в Конгрессе согласны ужесточить миграционную политику. Между тем Европарламент "предупредил" Венгрию, что может временно лишать ее права голоса, заявляет глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

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У республиканцев и демократов США есть общее понимание эмиграционного кризиса, но разные взгляды на эту проблему. Однако республиканцы хотят возвращения к механизму закона Трампа, а демократы предлагают ужесточение эмиграционных правил на своих условиях. Об этом в интервью Фокусу заявил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

По его словам, негативными факторами во внутренней американской политике на сегодня являются два пункта: срыв договоренностей об общем бюджете до 30 сентября 2024 года и переход к частичному финансированию, а также начало праймериз (выдвижение кандидатов в президенты от каждой партии). И хотя все это меняет политическую риторику, однако окно возможностей для принятия пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню все равно остается.

"В частных разговорах с журналистами сами республиканцы говорили о таком "окне возможностей" между 19 января и 2 февраля, — отмечает аналитик, — Даже руководители республиканцев заявляли об этом в Сенате".

Игорь Чаленко считает, что дальше надо наблюдать за ходом событий, ведь время действительно поджимает и уже понятно, что одобренный даже в январе пакет помощи начнет поступать только в марте. Однако даже подобные хорошие новости очень важны для Украины сейчас.

Возможное лишение голоса Венгрии в Европарламенте относительно голосования за помощь Украине пока является своеобразным политическим давлением на премьера страны Виктора Орбана, акцентирует аналитик. Процедура "нарушения стандартов и ценностей ЕС" со стороны какой-то страны Евросоюза имеет довольно сложный бюрократический механизм.

"Сначала Венгрия после инициирования подобного вопроса третьей частью государств ЕС должна объяснить, почему она так делает, — говорит эксперт, — Если объяснения не будут приняты, то только тогда Европейским Советом будет принято решение о временном ограничении прав голоса государства".

По утверждению Игоря Чаленко, это довольно долгий процесс, который не будет задействован как минимум до начала февраля. Однако именно подобный вопрос уже является неприятным "звоночком" для Венгрии с учетом того, что она должна председательствовать в Европейском Совете во второй части этого года, ведь государство планирует получить себе преференции благодаря этому.

Ранее Фокус писал, что Путин нападет на НАТО, потому что проигрывать Украине ему стыдно. Эксперт назвал страны, которые могут стать первыми жертвами Кремля.