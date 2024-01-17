Путин нападет на НАТО, потому что проигрывать Украине ему стыдно: кто станет первой жертвой, — аналитик

Кремль хочет снова поделить сферы влияния, как это было после Карибского кризиса времен СССР. Однако скорее Китай и США поделят сферы влияния в России, отмечает аналитик Валерий Клочко.

Related video

Получение приглашения Украины к участию в НАТО без самого, пока что, приглашения вполне укладывается в логику последовательных шагов к вступлению в Альянс. Это такая же процедура, как и вступление в ЕС, сигнализирующая о начале реального процесса, как, например, скрининг законов Украины на соответствие законам Евросоюза. Тем временем Кремль готовится к открытой войне с НАТО. Об этом в интервью Фокусу заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочко.

Конечно, отмечает эксперт, НАТО сейчас не готов принять Украину, ведь потом придется сразу вступать в прямую войну с Россией. Кроме того, в Альянсе просчитывают реальную возможность нападения РФ на одну из стран НАТО и готовятся к этому.

"Кремль продолжает эскалацию конфликтов во всем мире и это уже не секрет, — акцентирует аналитик, — Активнее всего готовится к нападению РФ Польша, которая готовит законы об усилении мобилизации".

Круг экспертов, с которыми поддерживает профессиональные отношения Валерий Клочко, не сомневается, что Кремль обязательно прибегнет к агрессии в страны Балтии, но идут лишь споры о том, каким образом он это сделает: полноценную военную или гибридную. Учитывая то, что Кремль застрял всей боевой мощью в Украине, то аналитик считает, что Путин ударит именно гибридно.

"Путин использует для оправдания нападения на страны Балтии старую "страшилку" о "притеснении русскоязычных", как это он сделал в Крыму, — акцентирует Валерий Клочко, — Для балтийских стран выселение русских сейчас является превентивной мерой, но Кремль как раз его и хочет использовать".

По мнению аналитика, Путин хочет напасть на НАТО, потому что проигрывать Украине ему стыдно, а вот проиграть Альянсу — нет. Он хочет снова, как во времена

Карибского кризиса, поделить зоны влияния между Западом и Востоком и именно тогда война прекратится. Поэтому сейчас главный вопрос: попадет ли в таком случае в зону влияния РФ Украина, Молдова, отмечает эксперт. Конечно, Украина против этого, но именно так Кремль моделирует ситуацию для себя.

"Я не думаю, что Запад согласится на подобный сценарий, потому что скорее начнет договариваться с Китаем, как поделить сферы влияния на самой России, — говорит аналитик, — А к этому все активно и идет, ведь экономики РФ становится все более зависимой от КНР. Тем более Пекин продемонстрировал на форуме в Давосе, что готов решать подобный вопрос".

Полный разговор с Валерием Клочко вскоре выйдет на нашем ҮоцТцЬе-канале.

Ранее Фокус сообщал, что договор Украины и Великобритании сильно пугает РФ. Потому что теперь избрание Трампа не играет большой роли в планах России.