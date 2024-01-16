Прибытие в часть или тюрьма: в Польше ужесточают систему мобилизации, — СМИ

Некоторые военнообязанные граждане Польши должны явиться в армию в течение шести часов. Если они этого не сделают, то окажутся за решеткой, отметили польские журналисты.

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13 января 2024 года начало действовать решение Министерства национальной обороны Польши относительно нового образца военного документа. В документе разместили предупреждение о наказании граждан, если они до определенного времени не появятся в воинскую часть. Возможное наказание — тюрьма на срок три-пять лет. Соответствующий закон обнародован на правительственном портале.

Документ, который вносит изменения в информацию, указанную на военном билете, принят 29 декабря 2023 года. В действие он вступил 13 января 2024 года. На портале правительства показали внешний вид обновленного удостоверения: среди прочего, там описывают, как будут наказывать нарушителей, которые не прибыли в воинскую часть вовремя.

Образец военного документа в Польше — страница 1 Фото: Скриншот Образец военного документа в Польше — наказание за неявку Фото: Скриншот

О том, как именно будут наказывать военнообязанных поляков за нарушения во время возможной мобилизации, написали журналисты портала Onet. На портале объяснили, что изменения военного билета не слишком масштабные.

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В частности, в Минобороны Польши обновили инструкцию, в которой объясняют, что нужно делать в случае объявления мобилизации или начала войны. Указали, что военнообязанный должен явиться в часть и доложить командиру о прибытии. Если этого не будет сделано, то мужчину могут наказать — ему грозит заключение.

"Кто во время мобилизации или войны, призванный на действительную военную службу, не явится на эту службу в установленный день и место, наказывается лишением свободы на срок не менее трех лет (ст. 687 УК Польши)", — указано в билете.

В следующем пункте документа объясняют, что при некоторых условиях за решеткой можно оказаться на срок до пяти лет.

Также указывается, что некоторые из мужчин должны прибыть в армию "немедленно" (NATYCHMIAST). Этот термин означает, что доложить командиру нужно в течение шести часов после объявления мобилизации или войны.

Впрочем, на портале опубликовали комментарий лейтенанта запаса Кшиштофа Шиманского. Мужчина заявил, что термин "немедленно" касается только военных запаса. По его словам, новации не коснутся других категорий людей, которых будут мобилизовать в армию.

На портале Министерства национальной обороны нет комментариев относительно нового образца военного билета и информации в медиа об усилении мобилизации. В аккаунте в соцсети X (ранее — Twitter) пресс-служба ведомства публикует сообщения, например, о восьмидневных военных зимних учениях инструкторов Сухопутных войск в Познани.

Война РФ — действия Польши

Начиная с первых дней вторжения РФ в 2022 году, правительство Польши начало помогать Украине в противостоянии с врагом. Например, ВСУ получили партию военной техники — танки PT-91 Twardy, которые уже видели на линии фронта на востоке. Также поступили более сотни САУ и РСЗО. Между тем в СМИ рассказали о новом оружии, которое начали закупать для польских военных. Среди прочего, заказали в Южной Корее 400 бронемашин и самоходных орудий на сумму около 6 млрд долл.

Во время ракетной атаки РФ 29 января 2023 года на территорию Польши залетела российская ракета, ранее рассказывал Фокус. Чтобы ее перехватить, в небо подняли истребители F-16, которые, впрочем, ее так и не сбили. Польские военные заверили общественность, что делают все для защиты страны: например, отслеживают воздушные цели во время очередной ракетной атаки на Украину.