Польша покупает у Южной Кореи почти 400 танков и САУ на сумму $5,8 млрд, – Минобороны

Варшава увеличивает импорт вооружения на фоне российской агрессии в Украине. Минобороны Польши подписало контракты с двумя южнокорейскими компаниями. Танки и гаубицы должны поставить до 2026 года.

Польша подписала контракты с двумя южнокорейскими компаниями на закупку 180 танков и 212 гаубиц. Об этом сообщается в Twitter Министерства обороны страны.

В частности, соглашение с компанией Hyundai Rotem предусматривает поставку 180 танков К2 Black Panther до 2025 года. Согласно контракту с компанией Hanwha Defense Варшава получит 212 самоходных гаубиц K9 (версия K9A1) Thunder до 2026 года. Первые танки и гаубицы будут импортированы в страну уже к концу текущего года.

Как уточняет агентство Reuters, общая сумма двух сделок составляет $5,76 млрд.

Данные контракты являются частью общей сделки по импорту оружия, подписанной Польшей и Южной Кореей еще в июле. Общая сумма сделки не называется, однако южнокорейские СМИ оценивают ее в $15 млрд.

В следующем месяце Минобороны республики планирует заключить контракт на покупку 48 истребителей FA-50.

Польша решила увеличить импорт вооружения из-за военной агрессии Российской Федерации в Украине. Правительство намерено увеличить военные расходы до 3% от ВВП и более чем вдвое увеличить численность своей армии.

В начале августа министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в связи с действиями России Польша намерена создать "самую большую сухопутную армию" среди европейских стран-членов НАТО. По мнению главы военного ведомства, она должна быть "такой сильной и многочисленной, чтобы одним своим существованием внушать агрессору страх".

Южная Корея – крупнейший импортер вооружения

Издание DW пишет, что сегодня военная техника из Южной Кореи находится на вооружении более десятка стран мира – от Норвегии до Египта и Австралии.

Одним из главных преимуществ перед конкурентами является стоимость оружи. Так, истребитель KAI T-50 (FA-50) при массовых закупках составляет около $30 млн, что значительно дешевле, чем американский F-35 (не менее $77 млн в базовой комплектации).

Напомним, за полгода полномасштабной войны Польша стала одним из главным союзников Украины в поставках оружия. Из Польши ВСУ получают артиллерию, сотни танков, РСЗО и ряд другого вооружения.

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