Польща купує в Південної Кореї майже 400 танків і САУ на суму $5,8 млрд, — Міноборони

Варшава підвищує імпорт озброєння на тлі російської агресії в Україні. Міноборони Польщі підписало контракти з двома південнокорейськими компаніями. Танки та гаубиці мають надати до 2026 року.

Польща підписала контракти з двома південнокорейськими компаніями на закупівлю 180 танків і 212 гаубиць. Про це повідомляється у Twitter Міністерства оборони країни.

Зокрема, угода з компанією Hyundai Rotem передбачає постачання 180 танків К2 Black Panther до 2025 року. Згідно з контрактом із компанією Hanwha Defense, Варшава отримає 212 самохідних гаубиць K9 (версія K9A1) Thunder до 2026 року. Перші танки та гаубиці будуть імпортовані до країни вже до кінця поточного року.

Як уточнює агентство Reuters, загальна сума двох угод складає $5,76 млрд.

Ці контракти є частиною спільної угоди щодо імпорту зброї, підписаної Польщею та Південною Кореєю ще в липні. Загальну суму угоди не називають, проте південнокорейські ЗМІ оцінюють її в $15 млрд.

Наступного місяця Міноборони республіки планує укласти контракт на купівлю 48 винищувачів FA-50.

Польща вирішила збільшити імпорт озброєння через військову агресію Російської Федерації в Україні. Уряд має намір збільшити військові витрати до 3% ВВП і більш ніж удвічі збільшити чисельність своєї армії.

На початку серпня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що у зв'язку з діями Росії Польща має намір створити "найбільшу сухопутну армію" серед європейських країн-членів НАТО. На думку голови військового відомства, вона має бути "такою сильною та численною, щоб одним своїм існуванням вселяла агресору страх".

Південна Корея — найбільший імпортер озброєння

Видання DW пише, що сьогодні військова техніка з Південної Кореї перебуває на озброєнні понад десятка країн світу — від Норвегії до Єгипту й Австралії.

Однією з головних переваг перед конкурентами є вартість зброї. Так, винищувач KAI T-50 (FA-50) за масових закупівель сягає близько $30 млн, що значно дешевше, ніж американський F-35 (не менше ніж $77 млн у базовій комплектації).

Нагадаємо, за пів року повномасштабної війни Польща стала одним із головних союзників України в постачанні зброї. З Польщі ЗСУ отримують артилерію, сотні танків, РСЗВ і низку іншого озброєння.

Раніше ми писали про те, що Україна одержала другу партію польських САУ Krab.