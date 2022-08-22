Арсенал європейської демократії: військова допомога Польщі для України

Польща за пів року вторгнення стала одним із головних союзників України в постачанні зброї. З Польщі ЗСУ отримують артилерію, сотні танків, РСЗВ і низку іншого озброєння.

Не багато країн запропонували Україні хоча б половину військової підтримки, яку надала Польща. На сьогодні польська військова допомога Україні включає понад 300 бойових броньованих машин (ББМ), у тому числі понад 230 танків, близько 110 самохідних знарядь і реактивних систем залпового вогню, а також безліч інших видів зброї.

Польща також відіграє важливу роль центрального транзитного вузла для постачання зброї в Україну, і більшість західної військової допомоги надходить саме через цю країну. Польща не розкриває деталі більшості своїх постачань. Проте від журналістів і влади України надходить інформація про велику кількість типів озброєнь.

Фокус переклав новий аналіз авторів Стейна Мітцера та Юста Оліманса щодо військової допомоги Польщі Україні.

Постачання озброєння з Польщі в Україну

Мабуть, найзначніше постачання з Польщі складається з понад 230 танків Т-72М(Р) і Т-72М1(Р). Поки Іспанія та Німеччина розглядали можливість постачання десяти Leopard 2A4 і 88 Leopard 1A5, але в результаті утрималися, Польща разом із Північною Македонією без вагань ще у квітні передали значну частину свого боєздатного танкового парку Україні. Згодом ці Т-72 були посилені за рахунок встановлення вибухо-реактивної броні (ERA) "Контакт-1". Деякі з таких Т-72 раніше пройшли програму модернізації в Польщі, в межах якої вони отримали нові системи управління вогнем, нічні приціли та системи зв'язку, що значно підвищило їхню ефективність на рівнинах України.

У липні 2022 року Польща оголосила, що передасть Україні кілька танків PT-91 — значно покращену місцеву версію Т-72М1. Замість того, щоб повністю замінити 250 або більше основних бойових танків, втрачених Україною з 24 лютого, переважна більшість наданих Польщею Т-72 (і, ймовірно, також PT-91) очікують на майбутній наступ України на окупованих Росією територіях у складі новоспечених механізованих бригад. Ці підрозділи отримали більшість ББМ, які постачаються в Україну та забезпечують українське військове командування стратегічним резервом для наступальних і оборонних операцій.

На відміну від Т-72, всі РТ-91 польської армії зараз перебувають на озброєнні частин, що діють. Дефіцит польського військового потенціалу після їхнього постачання в Україну має бути заповнений за рахунок розгортання в Польщі британських танків Challenger 2 і постачання 116 танків M1A1 Abrams із США, на додаток до 250 танків M1A2 SEPv3, замовлених у квітні 2022 року. Їхнє придбання стало частиною величезної програми переозброєння, в межах якої планується закупити до 1000 танків K2PL і 672 ПТРК K9 у Південній Кореї та до 500 M142 HIMARS у США.

Постійний притік нової техніки дозволяє Польщі знімати з озброєння дедалі більшу кількість радянських моделей, які потім можна передати Україні. Тим самим Польща на довгі роки забезпечує статус арсеналу свободи.

[ + – ] Польські танки PT-91 MBT у польових умовах

Можливо, навіть важливішу роль, ніж танки T-72/PT-91 MBT і бойові машини піхоти BWP-1, відіграє постачання далекобійних артилерійських гармат на кшталт 155-мм гаубиць Krab. Польща передала 18 цих сучасних САУ в червні 2022 року, а ще 54 зразки, придбані Україною, будуть надіслані найближчими роками. Гаубиця Krab поєднує в собі вежу британської AS-90M зі стволом Rheinmetall калібру 155 мм/52 та польською системою управління вогнем Topaz, встановленою на шасі САУ K9 Thunder, що забезпечує дальність стрільби 30 км (або 40 км за використання базових снарядів). Загалом 72 такі передові артилерійські гармати, безумовно, зроблять їх одними з найчисленніших сучасних САУ на службі України, поряд із меншою кількістю PzH 2000, французьких CAESAR і словацьких Zuzana 2.

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Не менш вражаючою була низка польських краудфандингових акцій, організованих журналістом Славоміром Сєраковським і організацією Army of Drones, сукупні зусилля яких дозволили купити Bayraktar TB2 у компанії Baykar Tech, 20 розвідувальних БПЛА WB Electronics FlyEye і 20 боєприпасів WB Electronics Warmate. Згодом компанія передала Bayraktar безплатно, а зібрані 5 мільйонів доларів використали для благодійних організацій, які допомагають українським громадянам. Така суттєва військова допомога з боку бізнесу та приватних осіб доводить, що поляки горою стоять за Україну, тим самим впливаючи на перебіг війни більше, ніж деякі держави.

Оскільки немає підстав вважати, що російсько-українська війна найближчим часом закінчиться, розглядається питання щодо подальшої військової допомоги Україні. Це можуть бути додаткові ПТРК BWP-1, ЗРК, САУ та РСЗВ, інженерне обладнання, ударні вертольоти Мі-8/17 та Мі-24 й безпілотники. Ще один актив, який дуже потрібний Україні і зараз перебуває на озброєнні Польщі — це винищувачі МіГ-29.

Хоча план передати 20 із лишком польських МіГ-29 у дар Україні в результаті не був реалізований, конфлікт, що затягнувся, в Україні цілком може призвести до їх передачі в обмін на вживані F-16 від ВПС США. Незалежно від того, чи відбудеться таке постачання, Польща вже стала одним із найтвердіших і найпослідовніших союзників України.

У цьому списку перераховано військову техніку, надіслану або обіцяну Польщею Україні незадовго до та під час російського вторгнення в Україну у 2022 році. Список сортовано за категоріями озброєнь. Зважаючи на конфіденційний характер деяких постачань озброєнь, наведена тут кількість є орієнтовною. Цей список оновлюватиметься з метою виявлення нових фактів військової підтримки.

Танки

230+ Т-72М і Т-72М1(Р) [Постачаються з квітня 2022 року й далі]

РТ-91 [липень 2022 р.]

Бойові машини піхоти (БМП)

40 BWP-1 [квітень 2022 р.]

Бронеавтомобілі піхоти

AMZ Dzik-2 [травень 2022 р.]

Машини командування

LPG WDSz [червень 2022] (машина командування для САУ Krab)

Самохідна артилерія

20+ 122-мм 2S1 Goździk [квітень 2022]

18 155-мм самохідних гаубиць Krab [червень 2022] (Надані Польщею)

54 155-мм самохідних гаубиць Krab [очікується постачання] (Закуплені Україною в Польщі за допомогою західного фінансування)

Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ)

20+ 122мм БМ-21 "Град" [квітень 2022]

Ракети класу "повітря-повітря"

100 Р-73 (для винищувачів Су-27 та МіГ-29) [лютий 2022]

Ударні БПЛА

1 Bayraktar TB2 [очікується постачання] (Краудфандинг польської громадськості. Згодом переданий Польщі компанією Baykar Tech безплатно, а зібрані 5 мільйонів євро використано для надання допомоги)

Розвідувальні БПЛА

20+ WB Electronics FlyEye [лютий або березень 2022 р. і серпень 2022 р.] (Першу партію передали ПС Польщі, ще 20 FlyEye були придбані через краудфандинг Army of Drones)

Безпілотні боєприпаси

20 WB Electronics Warmate [Буде надіслано] (Придбано через краудфандер Army of Drones)

Переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК)

160 ПЗРК Pioruns [лютий 2022]

Міномети

100 60-мм мінометів LMP-2017 [лютий 2022] (Постачаються з не менш ніж 1500 снарядами)

Стрілецька зброя

Штурмові гвинтівки Kbk wz.1988 Tantal [червень 2022]

Штурмові гвинтівки FB MSBS Grot C16A2 [травень 2022]

Кулемети UKM-2000P [червень 2022]

50 великокаліберних снайперських гвинтівок ZMT WKW [червень 2022]

Гранатомети РГП-40 [лютий 2022 р.]

РПГ-76 [березень 2022]

Боєприпаси

1770+ патронів 122 мм (артилерія), 152 мм (артилерія) та 125 мм (танкові снаряди) [лютий 2022]

30 000+ патронів калібру 5,56 мм та 23 мм [лютий 2022]

Боєприпаси PG-9 (для безвідкатної зброї САУ-9) [лютий або березень 2022 р.]

Захисне спорядження

42000 шоломів WZ 2005 [лютий 2022 р.]

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