Арсенал европейской демократии: военная помощь Польши для Украины

Польша за пол года вторжения стала одним из главным союзником Украины в поставках оружия. Из Польши ВСУ получают артиллерию, сотни танков, РСЗО и ряд другого вооружения.

Не многие страны предложили Украине хотя бы половину той военной поддержки, которую предоставила Польша. На сегодняшний день польская военная помощь Украине включает в себя более 300 боевых бронированных машин (ББМ), в том числе более 230 танков, около 110 самоходных орудий и реактивных систем залпового огня, а также множество других видов оружия.

Польша также играет важную роль центрального транзитного узла для поставок оружия в Украину, и большая часть западной военной помощи поступает именно через эту страну. Польша не раскрывает детали большинства своих поставок. Тем не менее, от журналистов и властей Украины поступает информация о большом количестве типов вооружений.

Фокус перевел новый анализ авторов Стейна Митцера и Юста Олиманса о военной помощи Польши Украине.

Поставки вооружения из Польши в Украину

Пожалуй, самая значительная поставка из Польши состоит из более 230 танков Т-72М(Р) и Т-72М1(Р). Пока Испания и Германия рассматривали возможность поставки десяти Leopard 2A4 и 88 Leopard 1A5, но в итоге воздержались, Польша вместе с Северной Македонией без колебаний еще в апреле передали значительную часть своего боеспособного танкового парка Украине. Впоследствии эти Т-72 были усилены за счет установки взрыво-реактивной брони (ERA) "Контакт-1". Некоторые из таких Т-72 ранее прошли программу модернизации в Польше, в рамках которой они получили новые системы управления огнем, ночные прицелы и системы связи, что значительно повысило их эффективность на равнинах Украины.

В июле 2022 года Польша объявила, что передаст Украине несколько танков PT-91 – значительно улучшенную местную версию Т-72М1. Вместо того, чтобы полностью заменить 250 или более основных боевых танков, потерянных Украиной с 24 февраля, подавляющее большинство поставленных Польшей Т-72 (и, вероятно, также PT-91) ожидают будущего наступления Украины на оккупированных Россией территориях в составе новоиспеченных механизированных бригад. Эти подразделения получили большинство ББМ, поставляемых в Украину и обеспечивающих украинское военное командование стратегическим резервом для наступательных и оборонительных операций.

В отличие от Т-72, все РТ-91 польской армии в настоящее время находятся на вооружении действующих частей. Дефицит польского военного потенциала после их поставки в Украину должен быть восполнен за счет развертывания в Польше британских танков Challenger 2 и поставки 116 танков M1A1 Abrams из США, в дополнение к 250 танкам M1A2 SEPv3, заказанным в апреле 2022 года. Их приобретение стало частью огромной программы перевооружения, в рамках которой планируется закупить до 1000 танков K2PL и 672 ПТРК K9 у Южной Кореи и до 500 M142 HIMARS у США.

Постоянный приток новой техники позволяет Польше снимать с вооружения все большее количество советских моделей, которые затем можно передать Украине. Тем самым Польша на долгие годы обеспечивает себе статус арсенала свободы.

[ + – ] Польские танки PT-91 MBT в полевых условиях.

Возможно, даже более важную роль, чем танки T-72/PT-91 MBT и боевые машины пехоты BWP-1, играет поставка дальнобойных артиллерийских орудий вроде 155-мм гаубиц Krab. Польша передала 18 этих современных САУ в июне 2022 года, а еще 54 образца, приобретенных Украиной, будут поставлены в ближайшие год(ы). Гаубица Krab сочетает в себе башню британской AS-90M со стволом Rheinmetall калибра 155 мм/52 и польской системой управления огнем Topaz, установленной на шасси САУ K9 Thunder, что обеспечивает дальность стрельбы 30 км (или 40 км при использовании базовых снарядов). В общей сложности 72 таких передовых артиллерийских орудия, безусловно, сделают их одними из самых многочисленных современных САУ на службе Украины, наряду с меньшим количеством PzH 2000, французских CAESAR и словацких Zuzana 2.

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Не менее впечатляющим был ряд польских краудфандинговых акций, организованных журналистом Славомиром Сераковским и организацией Army of Drones, совокупные усилия которых позволили купит Bayraktar TB2 у компании Baykar Tech, 20 разведывательных БПЛА WB Electronics FlyEye и 20 боеприпасов WB Electronics Warmate. Впоследствии компания передала Bayraktar бесплатно, а собранные 5 миллионов долларов были использованы для благотворительных организаций, помогающих украинским гражданам. Столь существенная военная помощь со стороны бизнеса и частных лиц доказывает, что поляки горой стоят за Украину, тем самым влияя на ход войны в большей степени, чем некоторые государства.

Поскольку нет поводов считать, что российско-украинская война в ближайшее время закончится, рассматривается вопрос о дальнейшей военной помощи Украине. Это могут быть дополнительные ПТРК BWP-1, ЗРК, САУ и РСЗО, инженерное оборудование, ударные вертолеты Ми-8/17 и Ми-24 и беспилотники. Еще один актив, который очень нужен Украине и сейчас находится на вооружении Польши, – это истребители МиГ-29.

Хотя план передать 20 с лишним польских МиГ-29 в дар Украине в итоге не был реализован, затянувшийся конфликт в Украине вполне может привести к их передаче в обмен на подержанные F-16 от ВВС США. Вне зависимости от того, произойдет ли такая поставка, Польша уже стала одним из самых твердых и последовательных союзников Украины.

В этом списке перечислена военная техника, поставленная или обещанная Польшей Украине незадолго до и во время российского вторжения в Украину в 2022 году. Список отсортирован по категориям вооружений. Ввиду конфиденциального характера некоторых поставок вооружений приведенное здесь количество является ориентировочным. Этот список будет обновляться по мере выявления новых фактов военной поддержки.

Танки

230+ Т-72М и Т-72М1(Р) [Поставляются с апреля 2022 года и далее]

РТ-91 [июль 2022 г.]

Боевые машины пехоты (БМП)

40 BWP-1 [апрель 2022 г.]

Бронеавтомобили пехоты

AMZ Dzik-2 [май 2022 г.]

Машины командования

LPG WDSz [июнь 2022] (машина командования для САУ Krab)

Самоходная артиллерия

20+ 122-мм 2S1 Goździk [апрель 2022]

18 155-мм самоходных гаубиц Krab [июнь 2022] (Предоставлены Польшей)

54 155-мм самоходных гаубиц Krab [ожидается поставка] (Закуплены Украиной у Польши при западном финансировании)

Реактивные системы залпового огня (РСЗО)

20+ 122мм БМ-21 "Град" [апрель 2022]

Ракеты класса "воздух-воздух"

100 Р-73 (для истребителей Су-27 и МиГ-29) [февраль 2022]

Ударные БПЛА

1 Bayraktar TB2 [ожидается поставка] (Краудфандинг польской общественности. Впоследствии передан Польше компанией Baykar Tech бесплатно, а собранные 5 миллионов евро использованы для оказания помощи)

Разведывательные БПЛА

20+ WB Electronics FlyEye [февраль или март 2022 г. и август 2022 г.] (Первую партию передали ВС Польши, еще 20 FlyEye были приобретены через краудфандинг Army of Drones)

Беспилотные боеприпасы

20 WB Electronics Warmate [Будет поставлено] (Приобретено через краудфандер Army of Drones)

Переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК)

160 ПЗРК Pioruns [февраль 2022]

Минометы

100 60-мм минометов LMP-2017 [февраль 2022] (Поставляются с не менее чем 1500 снарядами)

Стрелковое оружие

Штурмовые винтовки Kbk wz.1988 Tantal [июнь 2022]

Штурмовые винтовки FB MSBS Grot C16A2 [май 2022]

Пулеметы UKM-2000P [июнь 2022]

50 крупнокалиберных снайперских винтовок ZMT WKW [июнь 2022]

Гранатометы РГП-40 [февраль 2022 г.]

РПГ-76 [март 2022]

Боеприпасы

1770+ патронов 122 мм (артиллерия), 152 мм (артиллерия) и 125 мм (танковые снаряды) [февраль 2022]

30.000+ патронов калибра 5,56 мм и 23 мм [февраль 2022]

Боеприпасы PG-9 (для безоткатного орудия САУ-9) [февраль или март 2022 г.]

Защитное снаряжение

42000 шлемов WZ 2005 [февраль 2022 г.]

Важно