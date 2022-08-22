Арсенал европейской демократии: военная помощь Польши для Украины
Польша за пол года вторжения стала одним из главным союзником Украины в поставках оружия. Из Польши ВСУ получают артиллерию, сотни танков, РСЗО и ряд другого вооружения.
Не многие страны предложили Украине хотя бы половину той военной поддержки, которую предоставила Польша. На сегодняшний день польская военная помощь Украине включает в себя более 300 боевых бронированных машин (ББМ), в том числе более 230 танков, около 110 самоходных орудий и реактивных систем залпового огня, а также множество других видов оружия.
Польша также играет важную роль центрального транзитного узла для поставок оружия в Украину, и большая часть западной военной помощи поступает именно через эту страну. Польша не раскрывает детали большинства своих поставок. Тем не менее, от журналистов и властей Украины поступает информация о большом количестве типов вооружений.
Фокус перевел новый анализ авторов Стейна Митцера и Юста Олиманса о военной помощи Польши Украине.
Поставки вооружения из Польши в Украину
Пожалуй, самая значительная поставка из Польши состоит из более 230 танков Т-72М(Р) и Т-72М1(Р). Пока Испания и Германия рассматривали возможность поставки десяти Leopard 2A4 и 88 Leopard 1A5, но в итоге воздержались, Польша вместе с Северной Македонией без колебаний еще в апреле передали значительную часть своего боеспособного танкового парка Украине. Впоследствии эти Т-72 были усилены за счет установки взрыво-реактивной брони (ERA) "Контакт-1". Некоторые из таких Т-72 ранее прошли программу модернизации в Польше, в рамках которой они получили новые системы управления огнем, ночные прицелы и системы связи, что значительно повысило их эффективность на равнинах Украины.
В июле 2022 года Польша объявила, что передаст Украине несколько танков PT-91 – значительно улучшенную местную версию Т-72М1. Вместо того, чтобы полностью заменить 250 или более основных боевых танков, потерянных Украиной с 24 февраля, подавляющее большинство поставленных Польшей Т-72 (и, вероятно, также PT-91) ожидают будущего наступления Украины на оккупированных Россией территориях в составе новоиспеченных механизированных бригад. Эти подразделения получили большинство ББМ, поставляемых в Украину и обеспечивающих украинское военное командование стратегическим резервом для наступательных и оборонительных операций.
В отличие от Т-72, все РТ-91 польской армии в настоящее время находятся на вооружении действующих частей. Дефицит польского военного потенциала после их поставки в Украину должен быть восполнен за счет развертывания в Польше британских танков Challenger 2 и поставки 116 танков M1A1 Abrams из США, в дополнение к 250 танкам M1A2 SEPv3, заказанным в апреле 2022 года. Их приобретение стало частью огромной программы перевооружения, в рамках которой планируется закупить до 1000 танков K2PL и 672 ПТРК K9 у Южной Кореи и до 500 M142 HIMARS у США.
Постоянный приток новой техники позволяет Польше снимать с вооружения все большее количество советских моделей, которые затем можно передать Украине. Тем самым Польша на долгие годы обеспечивает себе статус арсенала свободы.
Возможно, даже более важную роль, чем танки T-72/PT-91 MBT и боевые машины пехоты BWP-1, играет поставка дальнобойных артиллерийских орудий вроде 155-мм гаубиц Krab. Польша передала 18 этих современных САУ в июне 2022 года, а еще 54 образца, приобретенных Украиной, будут поставлены в ближайшие год(ы). Гаубица Krab сочетает в себе башню британской AS-90M со стволом Rheinmetall калибра 155 мм/52 и польской системой управления огнем Topaz, установленной на шасси САУ K9 Thunder, что обеспечивает дальность стрельбы 30 км (или 40 км при использовании базовых снарядов). В общей сложности 72 таких передовых артиллерийских орудия, безусловно, сделают их одними из самых многочисленных современных САУ на службе Украины, наряду с меньшим количеством PzH 2000, французских CAESAR и словацких Zuzana 2.Важно
Не менее впечатляющим был ряд польских краудфандинговых акций, организованных журналистом Славомиром Сераковским и организацией Army of Drones, совокупные усилия которых позволили купит Bayraktar TB2 у компании Baykar Tech, 20 разведывательных БПЛА WB Electronics FlyEye и 20 боеприпасов WB Electronics Warmate. Впоследствии компания передала Bayraktar бесплатно, а собранные 5 миллионов долларов были использованы для благотворительных организаций, помогающих украинским гражданам. Столь существенная военная помощь со стороны бизнеса и частных лиц доказывает, что поляки горой стоят за Украину, тем самым влияя на ход войны в большей степени, чем некоторые государства.
Поскольку нет поводов считать, что российско-украинская война в ближайшее время закончится, рассматривается вопрос о дальнейшей военной помощи Украине. Это могут быть дополнительные ПТРК BWP-1, ЗРК, САУ и РСЗО, инженерное оборудование, ударные вертолеты Ми-8/17 и Ми-24 и беспилотники. Еще один актив, который очень нужен Украине и сейчас находится на вооружении Польши, – это истребители МиГ-29.
Хотя план передать 20 с лишним польских МиГ-29 в дар Украине в итоге не был реализован, затянувшийся конфликт в Украине вполне может привести к их передаче в обмен на подержанные F-16 от ВВС США. Вне зависимости от того, произойдет ли такая поставка, Польша уже стала одним из самых твердых и последовательных союзников Украины.
В этом списке перечислена военная техника, поставленная или обещанная Польшей Украине незадолго до и во время российского вторжения в Украину в 2022 году. Список отсортирован по категориям вооружений. Ввиду конфиденциального характера некоторых поставок вооружений приведенное здесь количество является ориентировочным. Этот список будет обновляться по мере выявления новых фактов военной поддержки.
Танки
- 230+ Т-72М и Т-72М1(Р) [Поставляются с апреля 2022 года и далее]
- РТ-91 [июль 2022 г.]
Боевые машины пехоты (БМП)
- 40 BWP-1 [апрель 2022 г.]
Бронеавтомобили пехоты
- AMZ Dzik-2 [май 2022 г.]
Машины командования
- LPG WDSz [июнь 2022] (машина командования для САУ Krab)
Самоходная артиллерия
- 20+ 122-мм 2S1 Goździk [апрель 2022]
- 18 155-мм самоходных гаубиц Krab [июнь 2022] (Предоставлены Польшей)
- 54 155-мм самоходных гаубиц Krab [ожидается поставка] (Закуплены Украиной у Польши при западном финансировании)
Реактивные системы залпового огня (РСЗО)
- 20+ 122мм БМ-21 "Град" [апрель 2022]
Ракеты класса "воздух-воздух"
- 100 Р-73 (для истребителей Су-27 и МиГ-29) [февраль 2022]
Ударные БПЛА
- 1 Bayraktar TB2 [ожидается поставка] (Краудфандинг польской общественности. Впоследствии передан Польше компанией Baykar Tech бесплатно, а собранные 5 миллионов евро использованы для оказания помощи)
Разведывательные БПЛА
- 20+ WB Electronics FlyEye [февраль или март 2022 г. и август 2022 г.] (Первую партию передали ВС Польши, еще 20 FlyEye были приобретены через краудфандинг Army of Drones)
Беспилотные боеприпасы
- 20 WB Electronics Warmate [Будет поставлено] (Приобретено через краудфандер Army of Drones)
Переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК)
- 160 ПЗРК Pioruns [февраль 2022]
Минометы
- 100 60-мм минометов LMP-2017 [февраль 2022] (Поставляются с не менее чем 1500 снарядами)
Стрелковое оружие
- Штурмовые винтовки Kbk wz.1988 Tantal [июнь 2022]
- Штурмовые винтовки FB MSBS Grot C16A2 [май 2022]
- Пулеметы UKM-2000P [июнь 2022]
- 50 крупнокалиберных снайперских винтовок ZMT WKW [июнь 2022]
- Гранатометы РГП-40 [февраль 2022 г.]
- РПГ-76 [март 2022]
Боеприпасы
- 1770+ патронов 122 мм (артиллерия), 152 мм (артиллерия) и 125 мм (танковые снаряды) [февраль 2022]
- 30.000+ патронов калибра 5,56 мм и 23 мм [февраль 2022]
- Боеприпасы PG-9 (для безоткатного орудия САУ-9) [февраль или март 2022 г.]
Защитное снаряжение
- 42000 шлемов WZ 2005 [февраль 2022 г.]