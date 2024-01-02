Российские ракеты: Польша разместила две пары истребителей F-16 на восточной границе НАТО

В заявлении вооруженных сил Польши говорилось, что для защиты воздушного пространства на боевое дежурство также поставили самолет-заправщик. Спустя время самолеты вернулись на свои базы, так как "уровень угрозы, связанный с обстрелами в Украине, снизился".

Related video

Представители Польши заявили, что дислоцировали четыре истребителя F-16 на своей восточной границе, чтобы обезопасить воздушное пространство после участившихся обстрелов украинских городов. Об этом сообщает "Немецкая волна".

"Чтобы обезопасить польское воздушное пространство две пары истребителей F-16 и самолет-заправщик были поставлены на боевое дежурство", — говорится в заявлении Вооруженных сил Польши.

Впоследствии появилась информация о том, что самолеты, защищающие воздушное пространство Польши, вернулись на базу, так как "уровень угрозы, связанный с обстрелами в Украине, снизился".

"В связи со снижением уровня угрозы операции польской и союзной авиации, которая находилась на боевом дежурстве в нашем воздушном пространстве, прекращены", — сообщило командование польской армии. Самолеты вернулись на свои базы.

Российская ракета в Польше

На минувшей неделе во время масштабного авиаудара по Украине одна из ракет ВС РФ оказалась на территории Польши. После этого власти страны решили повысить боевую готовность ПВО.

29 декабря над территорией страны пролетел неизвестный объект. Радары ПВО его зафиксировали. По сообщениям польских СМИ, местные жители слышали шум и свист. Сигнал объекта потеряли в окрестностях города Замостье (Люблинское воеводство).

Напомним, что из-за пролета ракеты в Польше вызвали главу российской дипмиссии. Андрею Ордашу, дипломату, представляющему интересы РФ в Варшаве, вручили ноту протеста. В заявлении официальных властей подчеркивалось, что подобные случаи должны прекратиться.

Также сообщалось, что Польша ставит на своисамолеты FA-50 новое вооружение. Учебно-боевые самолеты FA-50 с ракетами AIM-9 Sidewinder призваны участвовать в наблюдательных миссиях.