Польша повысила боевую готовность ПВО из-за объекта со стороны Украины во время обстрела

Потеря сигнала цели, как сообщил представитель Оперативного командования Яцек Горышевский, произошла вблизи Замостья.

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Для усиления безопасности воздушного пространства Польши повышена боевая готовность средств противовоздушной обороны, а также отправлены на дежурство истребители. Подробности сообщил подполковник Яцек Горышевский, представитель Оперативного командования, информирует Polsat news.

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В Польше упал неизвестный объект: сколько ракет уже залетело на польскую территорию

Он напомнил, что утром над Польшей со стороны Украины пролетел неизвестный воздушный объект. Сейчас ведется наземный поиск.

"Мы изучаем записи с наших радиолокационных систем, они будут детально проанализированы и переданы нашему руководству", — пояснил военный.

Подполковник Горышевский добавил, что потеря сигнала объекта произошла вблизи Замостья. По его словам, этот предмет либо упал, либо продолжил лететь.

"Нет никаких признаков того, что кто-то наблюдал взрыв или нашел какие-либо обломки", — добавил Яцек Горышевский.

Удар РФ 29 декабря — в Польше зафиксировали неизвестный объект

Над Польшей 29 декабря пролетел неизвестный объект. В польских войсках отметили, что радары их систем ПВО зафиксировали объект в воздушном пространстве. Войска страны были мобилизованы. Польская радиостанция RMF24 сообщила, что местные жители слышали сильный шум и свист. По данным СМИ, в окрестностях Замостья ведутся поиски — там мобилизованы значительные силы.

Президент Польши Анджей Дуда 29 декабря созвал срочное совещание с военным руководством в связи с фиксацией неизвестного объекта в воздушном пространстве страны во время российской атаки на Украину. В сообщении говорится, что он поговорил с министром обороны Владиславом Косиняк-Камышем.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат напомнил, что подобные случаи уже происходили во время атак России по украинским городам. Он назвал ситуацию с нарушением воздушного пространства сигналом для партнеров.

Напомним, 29 декабря польский генерал Роман Полько заявил, что РФ умышленно атакует западные границы Украины. По его словам, фиксация неизвестного объекта в воздушном пространстве Польши — это провокационные действия со стороны РФ.