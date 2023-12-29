"Сигнал Западу": в ВСУ отреагировали на нарушение воздушного пространства Польши (видео)
Представитель Воздушных сил Юрий Игнат напомнил, что подобные случаи уже происходили во время атак России по украинским городам.
Россия 29 декабря организовала массированные удары по Украине, а утреннее нарушение воздушного пространства Польши — сигнал союзникам о необходимости усилить нашу противовоздушную оборону. Подробности сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.Важно
По его словам, нарушение воздушного пространства во время атак российских захватчиков не является новостью. Он напомнил о том, как один из беспилотников несколько месяцев назад во время одного из ударных упал на территории Румынии. В частности подобные случаи происходили и на территории Польши.
"Враг атакует приграничные территории на западе, поэтому это возможно", — прокомментировал Игнат удар России по западной части Украины.
Он назвал ситуацию с нарушением воздушного пространства сигналом для партнеров. По его мнению, Украину стоит усилить необходимым количеством средств ПВО.
"Чтобы мы стали щитом между агрессором и Европой, защитили себя и защитили их", — рассказал спикер.
Удар РФ 29 декабря — в Польше зафиксировали неизвестный объект
Над Польшей 29 декабря пролетел неизвестный объект. В польских войсках отметили, что радары их систем ПВО зафиксировали объект в воздушном пространстве. Войска страны были мобилизованы. Польская радиостанция RMF24 сообщила, что местные жители слышали сильный шум и свист. По данным СМИ, в окрестностях Замостья ведутся поиски — там мобилизованы значительные силы.
Президент Польши Анджей Дуда 29 декабря созвал срочное совещание с военным руководством в связи с фиксацией неизвестного объекта в воздушном пространстве страны во время российской атаки на Украину. В сообщении говорится, что он поговорил с министром обороны Владиславом Косиняк-Камышем.
Напомним, 29 декабря Россия осуществила массированный ракетный обстрел украинских городов. Известно о "прилетах" в ряде городов Украины.