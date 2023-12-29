"Сигнал Западу": в ВСУ отреагировали на нарушение воздушного пространства Польши (видео)

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат напомнил, что подобные случаи уже происходили во время атак России по украинским городам.

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Россия 29 декабря организовала массированные удары по Украине, а утреннее нарушение воздушного пространства Польши — сигнал союзникам о необходимости усилить нашу противовоздушную оборону. Подробности сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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По его словам, нарушение воздушного пространства во время атак российских захватчиков не является новостью. Он напомнил о том, как один из беспилотников несколько месяцев назад во время одного из ударных упал на территории Румынии. В частности подобные случаи происходили и на территории Польши.

"Враг атакует приграничные территории на западе, поэтому это возможно", — прокомментировал Игнат удар России по западной части Украины.

Он назвал ситуацию с нарушением воздушного пространства сигналом для партнеров. По его мнению, Украину стоит усилить необходимым количеством средств ПВО.

"Чтобы мы стали щитом между агрессором и Европой, защитили себя и защитили их", — рассказал спикер.

Удар РФ 29 декабря — в Польше зафиксировали неизвестный объект

Над Польшей 29 декабря пролетел неизвестный объект. В польских войсках отметили, что радары их систем ПВО зафиксировали объект в воздушном пространстве. Войска страны были мобилизованы. Польская радиостанция RMF24 сообщила, что местные жители слышали сильный шум и свист. По данным СМИ, в окрестностях Замостья ведутся поиски — там мобилизованы значительные силы.

Президент Польши Анджей Дуда 29 декабря созвал срочное совещание с военным руководством в связи с фиксацией неизвестного объекта в воздушном пространстве страны во время российской атаки на Украину. В сообщении говорится, что он поговорил с министром обороны Владиславом Косиняк-Камышем.

Напомним, 29 декабря Россия осуществила массированный ракетный обстрел украинских городов. Известно о "прилетах" в ряде городов Украины.