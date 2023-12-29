"Сигнал Заходу": у ЗСУ відреагували на порушення повітряного простору Польщі (відео)

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат нагадав, що подібні випадки вже відбувалися під час атак Росії по українських містах.

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Росія 29 грудня організувала масовані удари по Україні, а ранкове порушення повітряного простору Польщі – сигнал союзникам щодо необхідності посилити нашу протиповітряну оборону. Подробиці повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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З його слів, порушення повітряного простору під час атак російських загарбників не є новиною. Він нагадав про те, як один із безпілотників кілька місяців тому під час одного з ударних впав на території Румунії. Зокрема подібні випадки відбувались й на території Польщі.

"Ворог атакує приграничні території на заході, тому це можливо", – прокоментував Ігнат удар Росії по західній частині України.

Він назвав ситуацію з порушенням повітряного простору сигналом для партнерів. На його думку, Україну варто посилити необхідною кількістю засобів ППО.

"Щоб ми стали щитом між агресором і Європою, захистили себе та захистили їх", – розповів спікер.

Удар РФ 29 грудня – в Польщі зафіксували невідомий об'єкт

Над Польщею 29 грудня пролетів невідомий об'єкт. У польських військах зазначили, що радари їхніх систем ППО зафіксували об'єкт у повітряному просторі. Військо країни було мобілізовано. Польська радіостанція RMF24 повідомила, що місцеві жителі чули сильний шум і свист. За даними ЗМІ, в околицях Замостя ведуться пошуки — там мобілізовано значні сили.

Президент Польщі Анджей Дуда 29 грудня скликав термінову нараду з військовим керівництвом у зв'язку з фіксацією невідомого об'єкта в повітряному просторі країни під час російської атаки на Україну. У повідомленні йдеться, що він поговорив із міністром оборони Владиславом Косиняк-Камишем.

Нагадаємо, 29 грудня Росія здійснила масований ракетний обстріл українських міст. Відомо про "прильоти" у низці міст України.