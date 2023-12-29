"Сигнал Заходу": у ЗСУ відреагували на порушення повітряного простору Польщі (відео)
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат нагадав, що подібні випадки вже відбувалися під час атак Росії по українських містах.
Росія 29 грудня організувала масовані удари по Україні, а ранкове порушення повітряного простору Польщі – сигнал союзникам щодо необхідності посилити нашу протиповітряну оборону. Подробиці повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.Важливо
З його слів, порушення повітряного простору під час атак російських загарбників не є новиною. Він нагадав про те, як один із безпілотників кілька місяців тому під час одного з ударних впав на території Румунії. Зокрема подібні випадки відбувались й на території Польщі.
"Ворог атакує приграничні території на заході, тому це можливо", – прокоментував Ігнат удар Росії по західній частині України.
Він назвав ситуацію з порушенням повітряного простору сигналом для партнерів. На його думку, Україну варто посилити необхідною кількістю засобів ППО.
"Щоб ми стали щитом між агресором і Європою, захистили себе та захистили їх", – розповів спікер.
Удар РФ 29 грудня – в Польщі зафіксували невідомий об'єкт
Над Польщею 29 грудня пролетів невідомий об'єкт. У польських військах зазначили, що радари їхніх систем ППО зафіксували об'єкт у повітряному просторі. Військо країни було мобілізовано. Польська радіостанція RMF24 повідомила, що місцеві жителі чули сильний шум і свист. За даними ЗМІ, в околицях Замостя ведуться пошуки — там мобілізовано значні сили.
Президент Польщі Анджей Дуда 29 грудня скликав термінову нараду з військовим керівництвом у зв'язку з фіксацією невідомого об'єкта в повітряному просторі країни під час російської атаки на Україну. У повідомленні йдеться, що він поговорив із міністром оборони Владиславом Косиняк-Камишем.
Нагадаємо, 29 грудня Росія здійснила масований ракетний обстріл українських міст. Відомо про "прильоти" у низці міст України.