Над Польщею зафіксували невідомий об'єкт: президент скликав термінову нараду з військовими

Міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш заявив, що державні служби спрацювали негайно, щойно об'єкт помітили в повітряному просторі країни.

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Президент Польщі Анджей Дуда 29 грудня скликав термінову нараду з військовим керівництвом у зв'язку з фіксацією невідомого об'єкта в повітряному просторі країни під час російської атаки на Україну. Про це заявили в Канцелярії президента Польщі в X (раніше Twitter).

У повідомленні йдеться, що Дуда поговорив із міністром оборони Владиславом Косиняк-Камишем. Крім того, на нараді, яка пройде в Бюро національної безпеки, також будуть глава Генштабу генерал Веслав Кукула і командир Оперативного командування генерал-майор Мацей Кліш.

Анджей Дуда скликав термінову нараду Фото: Скриншот

Зазначимо, що раніше міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш відреагував на інцидент із невідомим об'єктом у повітряному просторі його країни. У себе в X він написав, що державні служби спрацювали негайно.

"Через Бюро національної безпеки я перебуваю в контакті з президентом, прем'єр-міністром, начальником Генерального штабу та оперативним командувачем збройних сил. Держава працює!" — написав він.

Владислав Косиняк-Камиш відреагував на інцидент із невідомим об'єктом Фото: Скриншот

Нагадаємо, що 29 груднянад Польщею пролетів невідомий об'єкт. У польських ЗС зазначили, що радари їхніх систем ППО зафіксували об'єкт у повітряному просторі. Військо країни було мобілізовано. Польська радіостанція RMF24 повідомила, що місцеві жителі чули сильний шум і свист. За даними ЗМІ, в околицях Замостя ведуться пошуки — там мобілізовано значні сили.

Також повідомлялося, що в ніч на 29 грудня ЗС РФ влаштували масовану атаку на Україну. За словами представника Повітряних сил Юрія Ігната, по містах "летіло все" крім "Калібрів". Ворог запустив кілька типів ракет і ударні безпілотники.