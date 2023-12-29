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Миллионы в бомбоубежищах, пока РФ запускает ракеты: посол США — об авиаударе 29 декабря (фото)

Последствия обстрела
Фото: Скрин видео | Последствия обстрела

По словам Бриджит Бринк, Украине необходимо финансирование сейчас, чтобы страна могла сражаться за свободу от подобного ужаса в 2024 году.

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Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк показала скриншот предупреждений о воздушной тревоге и сообщила, что Украина нуждается в дополнительной помощи союзников. Об этом она написала в соцсети X.

"Украине необходимо финансирование сейчас, чтобы она продолжала сражаться за свободу от подобного ужаса в 2024 году", — говорится в публикации.

Посл посла США Бриджин Бринк Fullscreen
Посл посла США Бриджин Бринк

Американский дипломат отметила, что это то, что украинцы видели сегодня утром на экранах телефонов. По ее словам, миллионы мужчин, женщин и детей находятся в бомбоубежищах, пока российские войска запускают ракеты по всей стране.

Ракетный удар по Украине 29 декабря

В пятницу, 29 декабря, Россия запустила волну ракетных ударов по украинским городам. Дроны и ракеты атаковали Киев, Днепр, Одессу, Харьков, Запорожье, Львов и область. По данным Воздушных сил, ВС РФ применили около 158 ракет и беспилотников — украинская противовоздушная оборона сбила большую их часть.

Но, по последним данным, погибли как минимум 15 человек, еще 70 ранены. Спасатели все еще пытаются извлечь людей из-под завалов.

Напомним, что глава ОП Андрей Ермак опубликовал заголовок New York Times о том, что "Путин тайно пытается заключить мирное соглашение с Украиной" на фоне последствий авиаудара 29 декабря. Аналитики из ISW считают, что сообщения о готовности к переговорам не вполне согласуются с публичными заявлениями Кремля.

Так, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев накануне, 28 декабря, заявил, что "переговоры" можно вести вплоть до полного разгрома ВСУ.

Также сообщалось, что ВС РФ продвинулись под Работино и к коксохиму в Авдеевке, а Силы обороны Украины ведут атаки под Горловкой.