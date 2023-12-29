Миллионы в бомбоубежищах, пока РФ запускает ракеты: посол США — об авиаударе 29 декабря (фото)

По словам Бриджит Бринк, Украине необходимо финансирование сейчас, чтобы страна могла сражаться за свободу от подобного ужаса в 2024 году.

Related video

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк показала скриншот предупреждений о воздушной тревоге и сообщила, что Украина нуждается в дополнительной помощи союзников. Об этом она написала в соцсети X.

"Украине необходимо финансирование сейчас, чтобы она продолжала сражаться за свободу от подобного ужаса в 2024 году", — говорится в публикации.

Посл посла США Бриджин Бринк

Американский дипломат отметила, что это то, что украинцы видели сегодня утром на экранах телефонов. По ее словам, миллионы мужчин, женщин и детей находятся в бомбоубежищах, пока российские войска запускают ракеты по всей стране.

Ракетный удар по Украине 29 декабря

В пятницу, 29 декабря, Россия запустила волну ракетных ударов по украинским городам. Дроны и ракеты атаковали Киев, Днепр, Одессу, Харьков, Запорожье, Львов и область. По данным Воздушных сил, ВС РФ применили около 158 ракет и беспилотников — украинская противовоздушная оборона сбила большую их часть.

Но, по последним данным, погибли как минимум 15 человек, еще 70 ранены. Спасатели все еще пытаются извлечь людей из-под завалов.

Напомним, что глава ОП Андрей Ермак опубликовал заголовок New York Times о том, что "Путин тайно пытается заключить мирное соглашение с Украиной" на фоне последствий авиаудара 29 декабря. Аналитики из ISW считают, что сообщения о готовности к переговорам не вполне согласуются с публичными заявлениями Кремля.

Так, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев накануне, 28 декабря, заявил, что "переговоры" можно вести вплоть до полного разгрома ВСУ.

Также сообщалось, что ВС РФ продвинулись под Работино и к коксохиму в Авдеевке, а Силы обороны Украины ведут атаки под Горловкой.