Мільйони в бомбосховищах, поки РФ запускає ракети: посол США — про авіаудар 29 грудня (фото)

За словами Бріджит Брінк, Україні необхідне фінансування зараз, щоб країна могла боротися за свободу від подібного жаху у 2024 році.

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Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк показала скриншот попереджень про повітряну тривогу і повідомила, що Україна потребує додаткової допомоги союзників. Про це вона написала в соцмережі X.

"Україні необхідне фінансування зараз, щоб вона продовжувала боротися за свободу від подібного жаху у 2024 році", — йдеться в публікації.

Посл посла США Бріджин Брінк

Американський дипломат зазначила, що це те, що українці бачили сьогодні вранці на екранах телефонів. За її словами, мільйони чоловіків, жінок і дітей перебувають у бомбосховищах, поки російські війська запускають ракети по всій країні.

Ракетний удар по Україні 29 грудня

У п'ятницю, 29 грудня, Росія запустила хвилю ракетних ударів по українських містах. Дрони та ракети атакували Київ, Дніпро, Одесу, Харків, Запоріжжя, Львів та область. За даними Повітряних сил, ЗС РФ застосували близько 158 ракет і безпілотників — українська протиповітряна оборона збила більшу їх частину.

Але, за останніми даними, загинули щонайменше 15 осіб, ще 70 поранено. Рятувальники все ще намагаються витягти людей з-під завалів.

Нагадаємо, що голова ОП Андрій Єрмак опублікував заголовок New York Times про те, що "Путін таємно намагається укласти мирну угоду з Україною" на тлі наслідків авіаудару 29 грудня. Аналітики з ISW вважають, що повідомлення про готовність до переговорів не цілком узгоджуються з публічними заявами Кремля.

Так, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв напередодні, 28 грудня, заявив, що "переговори" можна вести аж до повного розгрому ЗСУ.

Також повідомлялося, що ЗС РФ просунулися під Роботине і до коксохіму в Авдіївці, а Сили оборони України ведуть атаки під Горлівкою.