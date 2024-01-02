Російські ракети: Польща розмістила дві пари винищувачів F-16 на східному кордоні НАТО

У заяві збройних сил Польщі йдеться, що для захисту повітряного простору на бойове чергування також поставили літак-заправник.

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Представники Польщі заявили, що дислокували чотири винищувачі F-16 на своєму східному кордоні, щоб убезпечити повітряний простір після обстрілів українських міст. Про це повідомляє "Німецька хвиля".

"Щоб убезпечити польський повітряний простір, дві пари винищувачів F-16 і літак-заправник було поставлено на бойове чергування", — ідеться в заяві Збройних сил Польщі.

Російська ракета в Польщі

Минулого тижня під час масштабного авіаудару по Україні одна з ракет ЗС РФ опинилася на території Польщі. Після цього влада країни вирішила підвищити бойову готовність ППО.

29 грудня над територією країни пролетів невідомий об'єкт, його зафіксували радари ППО. За повідомленнями польських ЗМІ, місцеві жителі чули шум і свист. Сигнал об'єкта зник в околицях міста Замостя (Люблінське воєводство).

Нагадаємо, що через проліт ракети в Польщі викликали голову російської дипмісії. Андрію Ордашу, дипломату, який представляє інтереси РФ у Варшаві, вручили ноту протесту. У заяві офіційної влади наголошувалося, що подібні випадки мають припинитися.

Також повідомлялося, що Польща ставить на свої літаки FA-50 нове озброєння. Навчально-бойові літаки FA-50 з ракетами AIM-9 Sidewinder покликані брати участь у спостережних місіях.