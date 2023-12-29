Требуют объяснений: Польша вызвала главу российской дипмиссии из-за пролета ракеты, — МИД

Временно поверенному в делах РФ в Варшаве Андрею Ордашу вручили ноту протеста. Польша подчеркнула, что подобные действия оккупантов должны прекратиться.

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Министерство иностранных дел Польши в пятницу вечером, 29 декабря, вручило главе посольства России Андрею Ордашу "ноту". В ней ведомство требует объяснить нарушение российской ракетой польского воздушного пространства. Об этом сообщает пресс-служба МИД страны.

Как отмечают в пресс-службе, заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский вызвал временного поверенного в делах Российской Федерации в Варшаве Андрея Ордаша.

Согласно информации МИД Польши, чиновник вручил российскому дипломату ноту протеста, в которой требует объяснений по поводу инцидента с нарушением воздушного пространства страны крылатой ракетой.

Кроме того, Польша подчеркнула, что подобные действия российских оккупантов должны прекратиться.

"МИД требует объяснить инцидент с нарушением воздушного пространства Республики Польша крылатой ракетой и немедленное прекращение такой деятельности", — отмечают в ведомстве.

В Польшу залетела российская ракета: что известно

Во время ракетного удара по Украине, который состоялся утром 29 декабря, воздушное пространство Польши пересекла российская крылатая ракета. Соответствующие службы видели ее на радарах и проследили маршрут. Для дополнительного подтверждения информации в местность, где ее заметили, пришлют поисковую партию.

Впоследствии глава кабинета президента Польши Марцин Масталерек сообщил, что польский лидер Анджей Дуда обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом случаи нарушения воздушного пространства Польши во время ракетной атаки, проведенной Россией против Украины.

Позже на брифинге оперативный командующий Войска Польского генерал Мацей Клиш заявил, что российская ракета пересекла польское воздушное пространство примерно в 7:00 утра по местному времени. Он добавил, что это длилось почти три минуты, объект залетел на 40 километров вглубь и вернулся на территорию Украины.

Напомним, ночью и утром 29 декабря ВС РФ нанесли массированные удары по городам Украины. Всего, по данным Воздушных сил, враг запустил почти 160 ракет и дронов.

Министр обороны Рустем Умеров предупредил украинцев, что Россия может продолжить такие массированные атаки. Страна-агрессор долгое время накапливала ракеты, чтобы устроить масштабный обстрел с воздуха.