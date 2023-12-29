"Напрягли систему ПВО": в Польшу залетела российская ракета, — начальник Генштаба

Польские военные на радарах сил ПВО отслеживали все российские ракеты и дроны, которыми ВС РФ ударили по Украине, заявил начальник Генштаба Польши. Поэтому они уверены, что ни один снаряд не упал за пределами украинской территории.

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Во время ракетного удара по Украине, который состоялся утром 29 декабря, воздушное пространство Польши пересекла российская крылатая ракета. Соответствующие службы видели ее на радарах и проследили маршрут. Для дополнительного подтверждения информации в местность, где ее заметили, пришлют поисковую партию. Об инциденте с объектом, который добрался до Польши, сообщил глава Генштаба Войска Польского генерал Веслав Кукула во время заседания Совета по нацбезопасности, который созвал президент Анджей Дуда. О результатах совещания рассказали на портале RFM24.

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Анджей Дуда провел совещание, в котором принимали участие ряд польских чиновников из сектора безопасности и обороны, говорится в статье RFM24. В частности, заслушали министра национальной обороны Владислава Косиняк-Камиша, главу Генштаба Веслава Кукула, оперативного командующего Вооруженными силами генерала Мацея Клиша.

Глава Генштаба заявил, что неизвестный объект, который пересек воздушную границу Польши, является российской ракетой. Ракету засекли радиолокационные станции: следили, как она развернулась и полетела обратно в Украину.

"У нас есть национальные и союзнические радиолокационные подтверждения этого", — сказал польский генерал.

Также чиновник пояснил, что не будут полагаться исключительно на данные техники. Поэтому местность, над которой заметили ракету, дополнительно осмотрят поисковые группы.

По словам Кукулы, силы ПВО Польши видели все ракеты и дроны-камикадзе, которые Россия запустила по Украине. Сначала россияне запустили беспилотники, чтобы "перегрузить украинские силы ПВО", а затем запустили дальнобойные ракеты.

В свою очередь Мацей Клиш заявил, что польские Силы обороны "активировали наземные и воздушные поисковые силы". Он уверен, что ракета не падала на территории страны.

"Отрицаю факт, что ракета упала в Польше. Единственный вариант, который я рекомендую с военной точки зрения, это вариант оставления ракетой польского воздушного пространства", — процитировали журналисты слова командующего Вооруженными силами.

Обстрел Украины 29 декабря 2023 года — детали

Отметим, во время ракетного удара РФ утром 29 декабря стало известно, что воздушное пространство Польши якобы пересек неустановленный объект. Согласно предварительным данным, обнародованным польскими СМИ, это могла быть ракета Х-101, которая оказалась в Польше, а затем круто изменила траекторию и вернулась в Украину. Расследователи указали, что ее заметили около населенного пункта Вулька-Лабунская за 45 км от границы — об этом сообщили на портале Defence24. Власти отреагировали на инцидент — Анджей Дуда собрал Совет по нацбезопасности.

Согласно данным, обнародованным президентом РФ Владимиром Зеленским, россияне запустили по Украине сотни ракет. В течение нескольких часов раздавались взрывы в нескольких областях Украины: от Сумщины и Киевщины до Харьковщины, Одесской и Львовской областей. Вражеские снаряды убили около 18 украинцев, 132 получили ранения. Количество пострадавших увеличивается — военные администрации уточняют данные.

Напоминаем, днем 29 декабря ВС РФ совершили еще одну воздушную атаку. На этот раз ракеты летели в направлении Смелы Черкасской области: есть информация о разрушениях и раненых людях.