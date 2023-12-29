"Напружили систему ППО": у Польщу залетіла російська ракета, — начальник Генштабу

Польські військові на радарах сил ППО відстежували усі російські ракети і дрони, якими ЗС РФ вдарили по Україні, заявив начальник Генштабу Польщі. Тому вони впевнені, що жоден снаряд не упав за межами української території.

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Під час ракетного удару по Україні, який відбувся зранку 29 грудня, повітряний простір Польщі перетнула російська крилата ракета. Відповідні служби бачили її на радарах і простежили маршрут. Для додаткового підтвердження інформації у місцевість, де її помітили, надішлють пошукову партію. Про інцидент з об'єктом, який дістався до Польщі, повідомив голова Генштабу Війська Польського генерал Вєслав Кукула під час засідання Ради з нацбезпеки, яку скликав президент Анджей Дуда. Про результати наради розповіли на порталі RFM24.

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Анджей Дуда провів нараду, у якій брали участь низка польських посадовців з сектору безпеки та оборони, ідеться у статті RFM24. Зокрема, заслухали міністра національної оборони Владислава Косіняк-Каміша, голову Генштабу Веслава Кукула, оперативного командувача Збройних сил генерала Мацея Кліша.

Голова Генштабу заявив, що невідомий об'єкт, який перетнув повітряний кордон Польщі, є російською ракетою. Ракету засікли радіолокаційні станції: стежили, як вона розвернулась і полетіла назад в Україну.

"У нас є національні та союзницькі радіолокаційні підтвердження цього", — сказав польський генерал.

Також посадовець пояснив, що не будуть покладатись виключно на дані техніки. Тому місцевість, над якою помітили ракету, додатково оглянуть пошукові групи.

Зі слів Кукули, сили ППО Польщі бачили усі ракети та дрони-камікадзе, які Росія запустила по Україні. Спершу росіяни запустили безпілотники, щоб "перевантажити українські сили ППО", а потім запустили далекобійні ракети.

Своєю чергою Мацей Кліш заявив, що польські Сили оборони "активували наземні та повітряні пошукові сили". Він впевнений, що ракета не падала на території країни.

"Заперечую факт, що ракета впала в Польщі. Єдиний варіант, який я рекомендую з військової точки зору, це варіант залишення ракетою польського повітряного простору", — процитували журналісти слова командувача Збройними силами.

Обстріл України 29 грудня 2023 року — деталі

Зазначимо, під час ракетного удару РФ зранку 29 грудня стало відомо, що повітряний простір Польщі начебто перетнув невстановлений об'єкт. Згідно з попередніми даними, оприлюдненими польськими ЗМІ, це могла бути ракета Х-101, яка опинилась у Польщі, а потім круто змінила траєкторію і повернулась в Україну. Розслідувачі вказали, що її помітили біля населеного пункту Вулька-Лабунська за 45 км від кордону – про це повідомили на порталі Defence24. Влада відреагувала на інцидент — Анджей Дуда зібрав Раду з нацбезпеки.

Згідно з даними, оприлюдненими президентом РФ Володимиром Зеленським, росіяни запустили по Україні сотні ракет. Протягом кількох годин лунали вибухи в кількох областях України: від Сумщини та Київщини до Харківщини, Одещини та Львівщини. Ворожі снаряди убили близько 18 українців, 132 отримали поранення. Кількість постраждалих збільшується — військові адміністрації уточнюють дані.

Нагадуємо, вдень 29 грудня ЗС РФ здійснили ще одну повітряну атаку. Цього разу ракети летіли у напрямку Сміли на Черкащині: є інформацію про руйнування та поранених людей.