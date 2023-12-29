РФ повторно запустила ракети: вибухи чули у Сумах та Черкаській області, що відомо

За даними Повітряних сил, пуски крилатих ракет здійснювалися зі стратегічних бомбардувальників Ту-22м3.

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В обід 29 грудня російські окупанти вкотре завдали ракетних ударів по Україні. Наразі відомо про вибухи в Сумській та Черкаській областях. Про це повідомляє "Суспільне".

У Сумах вибухи пролунали близько 14:58.

Кореспондент Фокусу близько 15:00 повідомив про вибух у Смілі Черкаської області.

Голова Черкаської обласної державної адміністрації Ігор Табурець о 15:34 підтвердив інформацію про вибухи на Черкащині.

"Черкащина під ворожим обстрілом. Убезпечтеся!", — йдеться у повідомленні.

Крім того, о 15:30 у Повітряних Силах повідомили про ворожу ракету в напрямку Кременчука. За їхньою інформацією, в Україні оголошена повітряна тривога через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3.

О 15:52 ПС ЗСУ повідомили про відбій загрози у всіх областях України, крім Донецької. Однак о 15:56 знову заявили про загрозу застосування балістичного озброєння у Донецькій, Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях.

Масована ракетна атака ЗС РФ 29 грудня

Вранці 29 грудня російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні, в результаті чого є загиблі та поранені мирні жителі. Звуки вибухів чули в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Львові та Києві. Зі слів президента України Володимира Зеленського, ворог випустив близько 110 ракет, більшу частину збила ППО.

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Микола Олещук розповів, що 29 грудня відбулася наймасштабніша атака з повітря. Противник запустив 158 повітряних цілей, з яких знищено було 114. Мова йде про 27 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Нагадаємо, речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія запустила 300 швидкісних ракет Х-22 та модернізовану версію Х-32. З його слів, українська ППО не збила жодну з цих ракет.