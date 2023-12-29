РФ повторно запустила ракеты: взрывы слышали в Сумах и Черкасской области, что известно

По данным Воздушных сил, пуски крылатых ракет осуществлялись со стратегических бомбардировщиков Ту-22м3.

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В обед 29 декабря российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетные удары по Украине. Сейчас известно о взрывах в Сумской и Черкасской областях. Об этом сообщает "Суспільне".

В Сумах взрывы прогремели около 14:58.

Корреспондент Фокуса около 15:00 сообщил о взрыве в Смеле Черкасской области.

Председатель Черкасской областной государственной администрации Игорь Табурец в 15:34 подтвердил информацию о взрывах в Черкасской области.

"Черкасская область под вражеским обстрелом. Обезопасьте себя!", — говорится в сообщении.

Кроме того, в 15:30 в Воздушных Силах сообщили о вражеской ракете в направлении Кременчуга. По их информации, в Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3.

В 15:52 ПС ВСУ сообщили об отбое угрозы во всех областях Украины, кроме Донецкой. Однако в 15:56 снова заявили об угрозе применения баллистического вооружения в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Массированная ракетная атака ВС РФ 29 декабря

Утром 29 декабря российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине, в результате чего есть погибшие и раненые мирные жители. Звуки взрывов слышали в Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Львове и Киеве. По словам президента Украины Владимира Зеленского, враг выпустил около 110 ракет, большую часть сбила ПВО.

Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенанта Николай Олещук рассказал, что 29 декабря состоялась самая масштабная атака с воздуха. Противник запустил 158 воздушных целей, из которых уничтожено было 114. Речь идет о 27 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Напомним, представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат заявил, что с начала полномасштабного вторжения Россия запустила 300 скоростных ракет Х-22 и модернизированную версию Х-32. По его словам, украинская ПВО не сбила ни одну из этих ракет.