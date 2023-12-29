РФ за все время запустила более 300 ракет Х-22 по Украине, ни одну не сбили, — Игнат

По словам представителя Воздушных сил, Х-22 летит на скорости более 4000 км/ч и заходит на цель по баллистической траектории. Поэтому для перехвата нужны ЗРК Patriot или SAMP/T.

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Россия впервые за несколько месяцев нанесла массированный ракетный обстрел. Представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, сколько ракет Х-22 оккупант запустил по Украине.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины оккупанты запустили 300 скоростных ракет Х-22 и модернизированная версия Х-32.

"Нужны такие системы ПВО как Patriot, поэтому с этими ракетами не так просто. Более 300 этих ракет противник применил со времени полномасштабного вторжения. Кроме Х-22, у них есть еще модернизированная версия этой ракеты — Х-32. Вероятно, сегодня тоже применялись и такие ракеты", — сказал он.

На вопрос, сбивали ли Воздушные цели такие ракеты Юрий Игнат ответил, что нет. Ракета Х-22/Х-32 летят со скоростью более 4000 км/ч и заходит на цель в основном по баллистической траектории, поэтому и для ее перехвата нужны специальные средства.

В основном российские войска запускают ракеты Х-22 и Х-32 на Южном, Северном и Восточном направлениях.

Напомним, оккупанты атаковали Харьков по меньшей мере 20 ракетами С-300, и вероятно, Х-22.

29 декабря в Польше сообщили, что зафиксировали над своей территорией "неизвестный объект".