ЗС РФ завдали масованого удару по Києву: в житлових будинках пожежі, є постраждалі (відео)

За даними мера Віталія Кличка, щонайменше 7 осіб отримали різні поранення. Через ракетний удар також постраждала будівля станції метро "Лук'янівська".

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Російські окупанти 29 грудня здійснили масштабний ракетний обстріл мирних міст України, серед яких і столиця. Фокус зібрав усі подробиці атаки на Київ.

Згідно з інформацією від начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, яку оприлюднили в Telegram-каналі, наслідки ракетної атаки зафіксовано одразу в кількох районах.

У Святошинському районі столиці попередньо падіння уламків, і перевіряється інформація щодо можливих руйнувань.

"Зафіксовано падіння уламків також у Подільському та Святошинському районах столиці. Попередньо є загоряння житлового багатоповерхового будинку. Інформація уточнюється", — ідеться в повідомленні.

Пізніше з'явилися дані, що в Подільському районі загоряння сталося на території складських приміщень. Попередньо є поранені, проте інформацію продовжують уточнювати.

На місце вирушили екстрені служби, які повинні будуть упоратися з наслідками атаки.

Інформацію про загоряння в Подільському районі Києва підтвердив також мер столиці Віталій Кличко. Він написав, що горить складське приміщення й на місці вже перебувають екстрені служби.

"Наразі 5 постраждалих у столиці. У Подільському районі двом чоловікам медики надали допомогу на місці. Одного постраждалого госпіталізували у Святошинському районі та двох — у Шевченківському", — написав Віталій Кличко.

Окремо міський голова додав, що вибух пошкодив будівлю станції метро "Лук'янівська". Вона продовжить працювати як укриття, однак потяг прямуватиме через неї без зупинки.

Пізніше Віталій Кличко уточнив, що госпіталізовано вже сімох громадян, п'ятеро з них — у Шевченківському районі. Медики продовжують виконувати свою роботу на місці НП.

Київська влада поділилася подробицями ракетної атаки на столицю Фото: Telegram

Нагадаємо, 29 грудня повідомлялося, що ЗС РФ завдали нового ракетного удару по Україні, і в кількох регіонах пролунали вибухи. За даними Повітряних сил, пуски крилатих ракет здійснювалися зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Також кілька балістичних ракет було випущено з району окупованого Криму.