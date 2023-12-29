"С такими запасами ракет": ВС РФ будут продолжать массированные атаки по Украине, — Умеров (видео)

Министр обороны отметил, что снова и снова Россия демонстрирует всему миру: у нее нет другой цели, "чем террор, чем убийства, чем геноцид украинцев".

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Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что с такими запасами ракет, которые есть у государства-агрессора, они могут и будут продолжать такие атаки, которая произошла 29 декабря. Об этом он заявил на собственной странице Facebook.

"Массированная ракетная атака государства-террориста на нашу землю. Много месяцев россияне накапливали ракеты вот для этого: удары по жилым домам, торговым центрам, больницам. По мирным украинским городам", — подчеркнул министр обороны.

И добавил, что это была самая массированная атака с воздуха, в которой российские оккупанты использовали аэробаллистические, баллистические, крылатые, зенитно-управляемые ракеты, дроны-камикадзе "шахеды". Истребители МиГ-31 работали "Кинжалами", а 18 стратегических бомбардировщиков запускали Х-101/Х-505.

"Россияне убили и ранили наших граждан, разрушили инфраструктуру. Снова и снова Россия демонстрирует всему миру, что нет другой цели, чем террор, чем убийства, чем геноцид украинцев. За каждое из этих преступлений будет справедливое наказание", — отметил Умеров.

Министр обороны поблагодарил украинские силы противовоздушной обороны, которые отражали вражескую атаку.

Воздушная атака утром 29 декабря — подробности

Россияне выпустили утром 29 декабря 158 ракет различных типов и ударных дронов по Украине. Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Прилеты" зафиксированы в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Запорожской, Сумской, Львовской, Днепропетровской областях. Под ударом были дома, торгово-развлекательный центр, роддом, объекты критической инфраструктуры. Харьков обстреливали из зенитно-ракетных комплексов С-300.

По последним данным, количество жертв в Украине в результате массированной атаки 29 декабря возросло до 18. Ранения получили 132 человека.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество к ответу на массированные ракетные атаки России 29 декабря. Министр считает, что нужна непрерывная финансовая и военная поддержка Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал обязательно ответить агрессору на ракетные удары. Глава государства не уточнил, в какой форме будет ответ.

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Хаос к Новому году или месть за "Новочеркасск": какие цели были у массированного ракетного удара по Украине

Опрошенные Фокусом военные аналитики считают, что массированные ракетные удары ВС РФ запланировали достаточно давно. Эту точку зрения доказывают разнообразные средства поражения целей. Судя по предыдущим пускам "шахедов", атаку готовили как минимум месяц, чтобы внести хаос перед праздником Нового года.