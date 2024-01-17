Договор Украины и Великобритании сильно пугает РФ: теперь избрание Трампа не играет большой роли, — эксперт

Первая страна "большой семерки" дала мощный старт для подписания подобных договоров безопасности. Однако надо срочно развивать собственный ВПК, говорит политтехнолог Тарас Загородний.

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Россия понимает, что поскольку Киев и Лондон подписали двусторонний договор о взаимной помощи, а подобные договоры могут вскоре быть подписаны с другими странами G7, то теперь политическая конъюнктура и ситуация в США не так уж и критически важна, как они на то рассчитывали при возможном избрании Дональда Трампа президентом в 2024 году. Об этом в интервью Фокусу заявил политтехнолог, управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

Он отмечает, что Великобритания является единственной страной Европы, которая заинтересована в максимальной дестабилизации РФ. Для Британии это своеобразное возвращение в своеобразную "большую игру".

"Это новое возвращение Великобритании в состав глобальных держав мира, которую будет поддерживать страны Восточной Европы и это мощная сила, — акцентирует политтехнолог, — Кроме того, в договоре прописан отдельный пункт относительно Черного и Азовского морей, ведь британцы специалисты по военно-морскому флоту, а Украина в этом аспекте показала свою эффективность уничтожая корабли оккупантов и буквально их "закошмарили"".

Эксперт говорит, что флот россиян вынужден отойти в Новороссийск и теперь уже давно не обстреливает Украину "Калибрами". Ни одна армия НАТО не имеет подобного опыта, в отличие от украинцев, что бы в 21 веке бороться с вражеским флотом.

"Согласно договору Украина обещает помогать Британии в борьбе на море, — акцентирует Тарас Загородний, — Это полусоюзный военный договор".

Таким образом мощные государства мира признают уникальный опыт Украины во владении современными, перспективными навыками войны на суше и на море. Но, по словам эксперта, этот договор является открытием прежде всего возможностей, которыми Украина должна воспользоваться. Поэтому если не развивать собственный ВПК или свои уникальные разработки, то победы не будет. Постоянных "просителей" помощи нигде не любят, отмечает политтехнолог.

Полный разговор с Тарасом Загородним вскоре выйдет на нашем ҮоцТцЬе-канале.

Ранее Фокус сообщал, что Канада готова подписать с Украиной договор безопасности. Другие страны G7 также хотят подписать соглашения с Киевом.