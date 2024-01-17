Путін нападе на НАТО, бо програвати Україні йому соромно: хто стане першою жертвою, — аналітик

Кремль хоче знову поділити сфери впливу, як це було після Карибської кризи часів СРСР. Проте скоріше Китай та США поділять сфери впливу у Росії, зазначає аналітик Валерій Клочко.

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Отримання запрошення України до участі в НАТО без самого, поки що, запрошення цілком вкладається в логіку послідовних кроків до вступу в Альянс. Це така сама процедура, як і вступ до ЄС, що сигналізує про початок реального процесу, як, наприклад, скрінінг законів України на відповідність законів Євросоюзу. Тим часом Кремль готується до відкритої війни з НАТО. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочко.

Звичайно, зазначає експерт, НАТО зараз не готовий прийняти Україну, адже потім доведеться відразу вступати в пряму війну з Росією. Крім того, в Альянсі прораховують реальну можливість нападу РФ на одну з країн НАТО і готуються до цього.

"Кремль продовжує ескалацію конфліктів у всьому світі й це вже не секрет, — акцентує аналітик. — Найактивніше готується до нападу РФ Польща, яка готує закони про посилення мобілізації".

Коло експертів, з якими підтримує професійні стосунки Валерій Клочко, не сумнівається, що Кремль обов'язково вдасться агресії до країн Балтії, але точаться лише суперечки про те лише в який спосіб він це зробить: повноцінну військову чи гібридну. З огляду на те, що Кремль застряг всією бойовою міццю в Україні, то аналітик вважає, що Путін вдарить саме гібридно.

"Путін використає для виправдання нападу на країни Балтії стару "страшилку" про "утиск російськомовних", як це він зробив у Криму, — акцентує Валерій Клочко. — Для балтійських країн виселення росіян зараз є превентивним заходом, але Кремль як раз його і хоче використати".

На думку аналітика, Путін хоче напасти на НАТО, тому що програвати Україні йому соромно, а ось програти Альянсу — ні. Він хоче знову, як за часів

Карибської кризи, поділити зони впливу між Заходом та Сходом і саме тоді війна припиниться. Тому зараз головне питання: чи потрапить у такому випадку в зону впливу РФ Україна, Молдова, зазначає експерт. Звичайно, Україна проти цього, але саме так Кремль моделює ситуацію для себе.

"Я не думаю, що Захід погодиться на подібний сценарій, бо швидше почне домовлятись з Китаєм, як поділити сфери впливу на самій Росії, — каже аналітик. — А до цього все активно і йде, адже економіки РФ стає все більш залежною від КНР. Тим більше Пекін продемонстрував на форумі в Давосі, що готовий вирішувати подібне питання".

Повна розмова з Валерієм Клочко незабаром вийде на нашому YouТube-каналі.

Раніше Фокус повідомляв, що договір України та Великобританії сильно лякає РФ. Тому що тепер обрання Трампа не грає великої ролі у планах Росії.