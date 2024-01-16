"Виїжджали" за рахунок США: експерт про причини слабкості НАТО та можливий напад РФ

Зараз активно готуються до війни всього декілька країн Альянсу: Польща, Швеція та країни Балтії. Раніше перебування в НАТО дуже розслабило держави, бо не витрачались гроші на оборону, зазначає політтехнолог Тарас Загородній.

Related video

Протистояння країн НАТО провокаціям РФ ускладнюється тим, що тільки тоталітарні чи деспотичні режими можуть діяти як завгодно без огляду на міжнародні закони чи власних громадян. Демократичним державам доведеться підпорядковуватись безлічі законів, актів та, безперечно, волі громадян. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.

За його словами, саме тому Польща чи Румунія, на територію яких потрапляють уламки чи навіть ракети намагаються не загострювати ситуацію або уникати прямих дій проти Росії, але, звичайно, роблять для себе та Альянсу відповідні висновки, намагаючись активізувати оборонні механізми. Наприклад, Міноборони Швеції чесно визнала, що, можливо, країні доведеться невдовзі воювати з агресором.

"Але за заявами обов'язково мають йти конкретні дії, — зазначає політтехнолог. — В першу чергу це стосується збільшення витрат на оборону, а з цим у політиків демократичних країн завжди є проблема, бо доводиться скорочувати соціальні витрати, що зовсім не подобається електорату".

Тому, за словами Загороднія, з країн Альянсу готуються до активної оборони тільки Польща, що активно мілітаризується; Швеція, що вже має потужний ВПК, та країни Балтії, що активно сигналізують про небезпеку та віддають дійсне останнє на допомогу ЗСУ. Саме країни Балтії є слабкою ланкою при можливому нападі з боку РФ на Альянс, адже їх без контингенту США буде важко захищати.

"НАТО дуже розслабив країни-учасниці, бо завжди є спокуса понадіятись на сусіда, а самому пустити гроші замість оборони на якісь соціальні проєкти чи розбудову економіки, — зазначає експерт. — Так, наприклад, діяла Німеччина та інші країни блоку, які ще за заявами Трампа не будували оборону саме американські, а не свої гроші, при цьому отримуючи дешеву нафту та газ у РФ".

А напад на Альянс є цілком ймовірним сценарієм з боку Путіна, вважає політтехнолог, причому за вказівки Китаю. Бо Пекіну дуже вигідно виставити Штати неспроможними захистити своїх союзників, а НАТО слабким Альянсом. Тим самим Китай продемонструє азійському аналогу НАТО — блоку AUKUS, до якого хочуть залучитись Філіппіни, Японія, Південна Корея, що робити ставку на США не варто.

"Не треба думати, що у Росії закінчаться гроші на війну. Вони готові воювати ще мінімум років п'ять, — зазначає Тарас Загородній. — Тоталітарний режим при потребі зніме "останні лапті" з місцевого населення, націоналізує гроші та підприємства олігархів та під лозунгом "все для фронту, все для перемоги" почне воювати з НАТО".

Повна розмова з Тарасом Загороднієм незабаром вийде на нашому YouТube-каналі.

Раніше стало відомо, що у НАТО спростували інформацію німецьких ЗМІ про підготовку до можливого нападу Росії. Представник Альянсу Яніс Сартс заявив, що публікація в німецькому виданні не є секретними даними розвідки.