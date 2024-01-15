У НАТО спростували інформацію німецьких ЗМІ про підготовку до можливого нападу Росії

Представник Альянсу Яніс Сартс заявив, що публікація в німецькому виданні не є секретними даними розвідки, оскільки йдеться лише про сценарій майбутніх військових навчань.

Related video

Офіційні особи Північноатлантичного Альянсу спростовують інформацію, опубліковану німецьким виданням Bild, де йдеться про сценарій підготовки Німеччини до можливого нападу Російської Федерації. Зокрема, директор Центру передового досвіду НАТО в галузі стратегічної комунікації Яніс Сартс заявив, що йдеться лише про сценарії майбутніх навчань.

За словами чиновника, під час проведення навчань завжди існує якийсь уявний сценарій, згідно з яким перевіряються можливості військових з'єднань у тій чи іншій галузі. І якщо раніше вони були повністю вигаданими, то тепер ситуація змінилася.

"Раніше сценарії були повністю вигаданими, з країнами та географією, яких не існувало. Тепер же наявні країни та географія застосовніші", — зазначив Сартс.

Насамкінець він додав, що публікація в німецькому виданні не є секретними даними розвідки, які прогнозують подальшу ситуацію.

Нагадаємо, представниця МЗС РФ Марія Захарова також прокоментувала публікацію видання Bild, у якій ішлося про підготовку німецьких сил до відбиття нападу Росії. За її словами, матеріал нагадує астрологію, до якого доклала руку глава німецького МЗС Анналена Бербок.