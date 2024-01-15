Уже 2024 року: у НАТО є сценарій на випадок війни з Росією, — Bild

У розпорядженні журналістів опинилися документи Бундесверу під назвою "Оборона Альянсу 2025", у яких ідеться про те, що Росія може почати агресію проти країн НАТО цього року, якщо Україна програє на полі бою.

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Німеччина веде підготовку до можливого збройного конфлікту з РФ, який може початися найближчим часом. Про це йдеться у статті Bild, з посиланням на секретні документи Бундесверу, які були опубліковані 14 січня.

Автори матеріалу стверджують, що ескалація може статися вже в лютому цього року. Йдеться про секретний сценарій "Оборона Альянсу 2025", дії якого стартують через кілька тижнів.

В описаному варіанті Кремль може запустити нову хвилю мобілізації і призвати у війська не менше 200 тисяч осіб, після чого ЗС РФ почнуть весняний наступ. Обґрунтовано це може бути слабкою підтримкою Києва з боку Заходу, і якщо все піде за "планом", тоді до червня противник може здобути перемогу над ЗСУ.

Уже з липня 2024 року, йдеться далі в матеріалі, Кремль може почати атакувати Захід. Спочатку це буде прихований варіант, а потім більш відкритий. Росія може проводити кібератаки та використовувати інші методи гібридної війни на території країн Балтії. Відповідно, вона захоче спровокувати зіткнення з військами НАТО, розпочавши масштабні навчання як на своїй території, так і в Білорусі. У них братимуть участь щонайменше 50 тисяч солдатів.

До речі, у Bild також пишуть, що загострення ситуації може стати можливим після того, як Росія перекине свої війська і ракети середньої дальності на територію Калінграда — у жовтні, і ближче до кінця року почнеться "прикордонний конфлікт" із численними жертвами біля Сувальського коридору.

Примітно, що все це відбуватиметься в той момент, коли США залишаться тимчасово без президента через проведені напередодні вибори, в яких перемогу може здобути чинний лідер Джо Байден. Тобто, можливе повторення подій 2014 року, коли Росія вторглася на територію України, однак тепер ідеться про конфлікт із НАТО.

Після цього, за секретним сценарієм, відбудеться надзвичайне засідання Ради безпеки ООН, на якому Росія звинуватить Захід у підготовці атак на Кремль, а на спеціальному засіданні Ради НАТО Польща і країни Балтії заявлять про загрозу з боку Москви.

У 2025 році Росія може знову використати свою пропаганду і спотворити справжню ситуацію, у такий спосіб до березня місяця ввести війська до країн Балтії та Білорусі. Тільки в другій розмістилося б дві бронетанкові дивізії, механізована піхотна дивізія і штаб дивізії — щонайменше 70 тисяч осіб.

Далі, до кінця весни, НАТО може ухвалити рішення про "заходи надійного стримування", щоб запобігти російському нападу на Сувальський коридор з боку Білорусі та Калінінграда.

У той самий "день Х", про який пишуть у секретних матеріалах Бундесверу, головнокомандувач НАТО ухвалить рішення про те, щоб перекинути на східний фланг 300 тисяч солдатів, зокрема 30 тисяч солдатів Бундесверу. Усе це може бути початком більш глобального протистояння. Сценарій закінчується лише через місяць після цього рішення, проте так і не вказано, чи зможе Альянс стримати Росію від агресії. Це відкрите питання, стверджують у матеріалі.

Нагадаємо, 7 січня повідомлялося, що якщо Росія зможе перемогти в Україні, тоді на Європу чекатимуть глобальні наслідки і однією з наступних жертв стане Молдова, про що заявив ексглава ЦРУ Девід Петреус. За його словами, лінія оборони НАТО проходить між Україною і Росією, тому потрібно зробити все для того, щоб Кремль програв.

6 січня політолог Петро Олещук заявляв, що Володимир Путін перевіряє реакцію НАТО і хоче пробити коридор до Калінінграда. Наразі РФ обережно обирає цілі для падіння ракет чи дронів на територію країн Альянсу, однак згодом може вдарити і по військових об'єктах.