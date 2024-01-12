Чи нападе РФ на країни Балтії: Маляр розповіла про ілюзії Заходу щодо війни (відео)

Західні військові визнають, що будуть реагувати надто повільно, якщо станеться ракетна атака на члена НАТО. Щоб діяти по-новому, політикам у 2024 році потрібно позбутись низки ілюзій, заявила Ганна Маляр.

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У 2024 році почнеться новий етап російсько-української війни, пов'язаний зі ставленням західних політиків до дій президента РФ Володимира Путіна. Зокрема, вони мають побачити, що війна може поширитись за межі України. Про можливий перебіг війни у наступному році розповіла ексзаступниця очільника Міністерства оборони Ганна Маляр в інтерв'ю Ukrlife.

Маляр пояснила, що під час Вільнюського саміту НАТО в обговореннях торкались питання, як діятиме Альянс, якщо РФ вдарить, наприклад, по Латвії ракетами. З її слів, у відповідь на таке припущення у залі панувала мовчанка. На думку ексрадниці міністра оборони, присутні військові посадовці розуміли, що реакція буде надто повільною. Крім того, зауважила, що досі немає розуміння, що Росія може діяти не танками, а "в інший спосіб руйнувати їх високоцивілізований світ".

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Маляр назвала дві ілюзії країн Заходу, які мають поступово зникнути й цим вплинути на перебіг війни.

По-перше, політики мають зрозуміти, що війна РФ не локалізована в Україні і поступово поширюватиметься. На сьогодні російські ракети долітають до сусідніх країн — поки що є одиничні випадки. Але надалі їх ставатиме все більше, тому що ЗС РФ і далі буде діяти все активніше. Дестабілізація пошириться і дістанеться у до Німеччини, і до Франції. Про зміну думки західних політиків свідчать публікації у ЗМІ — пишуть, якщо не продовжити і не підсилити допомогу, то Росія може перемогти.

"Починають розуміти, що ця війна набагато ширша — в неї залучені дуже багато країн. Ні про яку безпеку тепер в Європі не можна говорити навіть для таких країн, як Німеччина і Франція. Якщо ця війна буде продовжуватися досить довго, наприклад, рік або ще рік, чи зрозуміють вони, що дестабілізація може потихеньку розповсюджуватися по всім країнам. В якийсь момент оті снаряди, які долітали до наших сусідів, почнуть долітати все більше і більше, тому що Росія почне все активніше і активніше поводити себе".

По-друге, є ілюзія, що у президента РФ Володимира Путіна є якісь обмеження, відзначила Маляр тенденцію у думках політиків Заходу. Наприклад, існує думка: коли РФ дістанеться до якої межі, то зупиниться. Або у певний момент війна припиниться, бо у РФ побачать якісь рішучі відповіді НАТО. Українці повинні пояснювати за кордоном, що росіяни протягом своєї історії часто починали воювати, будучи слабшими за суперників — і їх це не зупинило.

"В них є ілюзія, що у Путіна є рамки: він сюди дійшов, а туди не піде. Вони вимірюють його поведінкою своїми стереотипами і стереотипами своїх цінностей цивілізованості і культури. Це найбільша ілюзія. Вони думають, якщо НАТО сильніше, то Путін туди не піде — це ілюзія, тому що у Росії є приклади, коли вони були слабшими, але починали війну. Вони неадекватні в оцінці себе".

Війна у 2024 році — деталі

Зазначимо, наприкінці 2023 року західні ЗМІ опублікували низку прогнозів щодо майбутнього перебігу війни. Згідно з деякими оцінками, очікують, що Україна перейде у оборону і буде чекати 2025 року для можливого наступу. На думку інших експертів, ЗСУ можуть спробувати наступати — ресурсів для таких дій начебто достатньо. Також є публікації, в яких обговорюють можливість якоїсь мирної угоди, на яку зможуть умовити Україну та Кремль.

Тим часом під час масованого російського обстрілу 29 грудня 2023 року ракета РФ залетіла на територію Польщі, пролетіла там 40 км і повернула назад. Збройні сили Польщі не збили її, хоч і підняли у повітря винищувачі НАТО.

Нагадуємо, 12 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув з неанонсованим візитом до Києва. Згідно з заявою британського уряду, з Україною підпишуть першу безпекову угоду, обіцяну на саміті НАТО у Вільнюсі у червні 2023 року.