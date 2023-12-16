Україна має великі плани: ЗСУ проведуть новий контрнаступ у 2024 році, — Welt

За даними журналістів, багато броньованої техніки, яку Силам оборони обіцяли надати, ще не використали або не відправили до України. Ймовірно, ЗСУ наразі роблять ставку на виснаження ворога.

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Україна може провести новий контрнаступ у 2024 році. Про це йдеться у статті німецького видання Welt, переклад якої публікує "РБК-Україна".

"Україна, ймовірно, збирає ресурси для нового контрнаступу наступного року", — сказав німецький експерт з безпеки та політичний радник Ніко Ланге.

У ЗМІ зазначили, що багато броньованої техніки, яку ЗСУ обіцяли надати, ще не була використана, зокрема частина ще не доїхала до України — танки Leopard 1. Німеччина та інші партнери обіцяли надати 200 танків старішої версії, проте, за даними журналістів, Україна отримала лише 30 одиниць.

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Ніко Ланге переконаний, що наразі ЗСУ роблять ставку на виснаження. З його слів, українські військові більше не намагаються утримувати позиції, як у Бахмуті, проте вони хочуть уповільнити російські війська та дати їм "стікати кров'ю".

Німецькі журналісти розповіли, що Україна має великі плани, про це свідчить список озброєння, який передали Сполученим Штатам. За даними видання Reuters, у списку були гелікоптери Black Hawk і Apache, винищувачі F-16 та F-18, ракетні комплекси великої дальності, танки Abrams, БПЛА та боєприпаси.

Експерт Ланге вважає, що ЗСУ намагаються перейти до мобільної війни, яка не реалізувалася під час контрнаступу влітку. Журналісти наголосили, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний погодився на літній контрнаступ лише через політичні міркування. Зокрема, він не бачив шанси на успіх через достатньої авіаційної підтримки, у результаті наступ з використання техніки він замінив на штурми малими піхотними групами.

Німецьке видання переконане, що швидкий прорив неможливий без механізованої підтримки. Залужний зміг зберегти життя військових, західне озброєння та виграв важливий час, коли вирішив атакувати невеликими підрозділами. У ЗМІ розповіли, що ЗСУ могли б обрати плацдарм у Херсонській області для нового контрнаступу. Україна могла б підтримувати просування своїх військ, маючи необхідну кількість винищувачів, ударних гелікоптерів та БПЛА. Крім цього, в цьому регіоні майже немає російських укріплень.

"Це був би контрнаступ, як Залужний, напевно, мав на увазі від початку", — додали журналісти.

Нагадаємо, 13 грудня у ЗМІ повідомили, що українські та американські військові шукають нову стратегію, аби протистояти Росії. Журналісти зазначили, що цьогорічний контрнаступ ЗСУ не приніс бажаних результатів.

11 грудня секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов заявив, що попри те, що невдалий контрнаступ не означає того, що ЗСУ програють. Наразі Україна намагається отримати нові пакети західної допомоги.