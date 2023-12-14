Була б техніка – утримали б Бахмут. Як дефіцит зброї змушує Україну жертвувати людьми

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Держава, яка не може відправити людей на заводи, то рано чи пізно буде змушена відправляти їх в окопи. Писав це рік тому і повторюю зараз.

І я думаю, що якщо спитати всіх тих, хто побував в окопах: "Чи краще їм працювати на заводах, чим сидіти в окопах?" — то думаю, більшість з них відповіла б ствердно.

Єдина проблема лише в тому, що цих заводів в нас нема. І нічого не було зроблено для їх появи. Та й навіть грошей вже нема для їх створення.

І тому, замість того, щоб в нас завдання вирішувала техніка та зброя, то нестача цієї зброї вирішується живою силою.

Без дефіциту зброї Бахмут міг залишитись українським Фото: Getty

Десь в лютому спілкувався з одним офіцером про ситуацію в Бахмуті. І він тоді сказав, що якби мінометів та мін для них в нас було б більше, то в нас було б менше втрат і Бахмут ми би втримали.

Однак, всього цього в нас не було. І ми не просто не змогли втримати Бахмут, а й заплатили жахливу ціну в боях за це місто, втративши велику кількість військових, які, окрім стрілецької зброї, нічого не мали.

А потім ми ще заплатили додаткову ціну, коли під час контрнаступу почали його відбивати. І це лише один з прикладів, коли через дефіцит зброї ми втратили купу мотивованих солдат…

І найбільша трагедія, що висновків з цієї ситуації ніхто не зробив, а ми продовжуємо воювати старими методами — людьми, а не зброєю…

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