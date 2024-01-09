Розподіл України один із головних ризиків 2024 року, — Time

За словами журналістів, якщо Київ не вирішить проблеми з кадрами і виробництвом зброї, тоді територіальні втрати можуть збільшитися. Це стане переломним моментом.

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Однією з головних ризикованих подій, які можуть статися у світі 2024 року, є розподіл України. Таку думку озвучено в матеріалі, який опублікував Time.

Автори матеріалу зазначили, що вторгнення Росії на територію України є історичним провалом Кремля, адже Захід стає тільки сильнішим. НАТО зміцнилося за рахунок нових членів — Фінляндії та Швеції, а Європейський Союз розпочав процес членства кількох держав, серед яких і Україна.

Тим часом Росія продовжує піддаватися міжнародним санкціям. Уже було ухвалено 12 пакетів і найближчим часом їх стане більше. Крім того, половину активів Кремля заморозили і з великою ймовірністю ці кошти будуть використані для того, щоб відновити Україну в майбутньому.

"Але цього року Україна буде де-факто розділена, і тепер у Росії є ініціатива на полі бою і матеріальна перевага. 2024 рік — переломний момент у війні: якщо Україна найближчим часом не розв'яже свої проблеми з кадрами, не збільшить виробництво зброї та не розробить реалістичну військову стратегію, її територіальні втрати можуть виявитися постійними та, можливо, розширяться", — йдеться в повідомленні.

Автор статті окремо зазначив, що Київ начебто отримав сильний удар, який полягає у слабшій політичній та матеріальній підтримці з боку США, а якщо брати до уваги ситуацію з європейською допомогою — вона лише трохи краща.

Усі перераховані вище фактори можуть змусити Україну піти на великий військовий ризик, йдеться в повідомленні Time. Йдеться нібито про удари по території Росії, що може обернутися безпрецедентними відповідями з боку Москви і втягне в конфлікт країни НАТО.

Перемир'я з Росією: позиція ОП

30 грудня повідомлялося, що Україна висуне Росії ультиматум, з яким та буде змушена погодитися, про що заявив радник голови ОП Михайло Подоляк. Відповідно, жодних переговорів не буде.

"Переговорів не буде. У класичному сенсі слова. Будуть ультимативні вимоги до Російської Федерації на найвищому рівні, і Росія їх прийме. Це не парадокс, це об'єктивний розвиток війни, як війни, яку ми маємо", — йдеться в повідомленні.

Крім того, радник голови ОП також заявляв, що смерть президента РФ Володимира Путіна не стане стартом для мирних переговорів. Дипломатія почнеться лише в тому разі, якщо ЗС РФ покинуть повністю територію України, адже тоді агресія буде завершена.

"Далі, звичайно ж, треба буде вступати в розмови, я б не назвав їх навіть переговорами. Ультимативні розмови, де треба буде сказати: ось такі злочини, ось такі руйнування, ось такі компенсації і репарації. Нормальний такий діалог цілком післявоєнного плану", — заявив Михайло Подоляк.

Перемир'я з Росією: позиція МЗС

Піднімав тему мирних переговорів і голова МЗС Дмитро Кулеба. Він заявив, що з 2014 року, коли й почалася російська агресія, між країнами відбулося щонайменше 200 раундів перемовин, на яких було підписано близько 20 домовленостей про припинення вогню. Усі вони були порушені Кремлем і призвели до повномасштабної війни.

Західні партнери це розуміють, тому не піднімають тему припинення конфлікту шляхом мирних переговорів.

"Цього немає на столі, наші союзники не просять нас вести переговори з Росією про заморожування війни, ні коли ми засідали у форматі делегацій, ні на закритих зустрічах у скороченому форматі. Це те, що ніхто не наважиться викласти на стіл як опцію. Решта просто шум", — заявив Дмитро Кулеба.

Перемир'я з Росією: позиція ЗСУ

Заступник командира третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін також дотримується позиції, що жодних перемовин із Москвою бути не може, адже заморожування конфлікту зрештою дасть змогу російським окупантам набратися сил і знову атакувати Україну.

"Не тіште себе ілюзіями, що з Москвою можливий мир. Не сподівайтеся, що переговори повернуть вам життя, яке було раніше. Нам не потрібен новий Мінськ, план Мореля чи ще щось, що дасть змогу кацапам перепочити і знову напасти", — додав майор ЗСУ.

Нагадаємо, 1 січня повідомлялося, що свій прогноз на 2024-й рік озвучили також у Financial Times. Журналісти переконані, що Захід і далі допомагатиме Україні, однак у разі президентства Дональда Трампа ситуація може погіршитися. Також може початися тиск на Київ щодо початку переговорів із Москвою.