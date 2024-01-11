"Просто сидіти в обороні – шлях у нікуди": в ГУР пояснили очікування від війни у 2024 році

Від того, наскільки український оборонно-промисловий комплекс здатен запустити ефективний процес виробництва озброєння та військової техніки, залежатимуть подальші бойові дії, зазначив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

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Україні варто не лише зосереджуватися на обороні у поточному році та спрямувати сили на нарощування власних спроможностей, але не все залежить саме від нашої держави. Подробиці у подкасті "Української правди" повідомив Вадим Скібіцький, заступник начальника Головного управління розвідки.

Представника відомства запитали щодо того, хто матиме перевагу у "довготривалу війну", якщо Україна вже бере у ній участь. Він зазначив, що у цьому питанні також вважливою є й участь країн-партнерів. На його думку, якщо зайняти виключно оборонну позицію, це ні до чого не призведе.

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"Просто сидіти в обороні – це шлях у нікуди", – пояснив він.

Скібіцький наголосив, що Росія маж достатньо мобілізаційного ресурсу. Ворог поповнює втрати, простіше проводить укомплектованість підрозділів.

Представник ГУР звернув увагу на розвиток наших спроможностей. На його думку, все буде залежати від того, наскільки український оборонно-промисловий комплекс здатен запустити ефективний процес виробництва озброєння та військової техніки.

Представник ГУР наголосив, що партнери України наразі акцентують на необхідності локалізувати виробництво, проте РФ своїми ударами демонструє спроби відлякати від таких намірів. Скібіцький зазначив, що російська розвідка "так і не зрозуміла – де є виробництво, а де торговий центр, побудований у цехах колишнього підприємства оборонно-промислового комплексу".

Нагадаємо, 10 січня у ГУР розповіли стосовно кількості ракет у військах РФ. Зі слів Вадима Скібіцького, противник лише покриває наявні витрати, однак про збільшення виробництва не йдеться. Це свідчить про те, що санкції працюють.