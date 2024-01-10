"Що виробляють, те й витрачають": у ГУР розповіли про кількість ракет у ЗС РФ

За словами заступника голови розвідки Вадима Скібіцького, противник лише покриває наявні витрати, однак про збільшення виробництва не йдеться. Це свідчить про те, що санкції працюють.

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Росія не змогла збільшити виробничі можливості у виготовленні ракет, проте зберігає можливість їх використовувати під час масованих обстрілів мирних міст України. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький у подкасті "Української правди".

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За його словами, міжнародні санкції продовжують діяти, тому можна сміливо заявити, що Росія не зможе робити нові розробки, а також збільшити виробництво і точність того озброєння, яке є в наявності на сьогоднішній день.

"Аналіз показав, і ми це розуміємо, особливо це показав 23-й рік, що тією кількістю, яка є на сьогоднішній день, Росія тільки здатна покривати ті витрати або те застосування, яке вона робить кожен день", — заявив Вадим Скібіцький.

Окремо представник ГУР зазначив, що коли росіяни почали завдавати ракетних ударів у жовтні 2022 року, тоді у них було від 900 до тисячі високоточних стратегічних ракет.

Якщо брати дані на жовтень 2023 року, то у противника не змінилася кількість ракетного озброєння, яким він і атакує мирні міста. Це говорить про одне.

"Тобто, по суті те, що вони виробляють, те вони і витрачають. Суттєвого приросту ми так і не побачили", — заявив Вадим Скібіцький.

Також він як приклад навів ракети Х-101 "Калібр", які з вересня місяця зовсім не застосовувалися. Представник ГУР заявив, що 3 місяці пішло у Росії на те, щоб накопичити і поповнити свої запаси.

Нагадаємо, 4 січня повідомлялося, що в масованих ракетних обстрілах України беруть участь до 2000 росіян. За словами авіаексперта Валерія Романенка, екіпаж одного бомбардувальника ТУ-95МС охоплює щонайменше сім осіб. Крім того, на землі на кожен літак припадає ще по десять фахівців.