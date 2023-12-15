Потенціал російського ВПК: західні експерти порахували, скільки танків випускає РФ

Російські зброярі поки що використовують запаси компонентів і матеріалів зарезервованих для виробництва озброєнь у 2024-2025 роках. І хоча зараз спостерігається істотне зростання, російський ВПК у майбутньому зіткнеться зі скороченням виробництва.

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Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко 8 грудня оцінив потенціал російських виробників бронетехніки і дійшов висновку, що РФ може видавати до 150 танків на місяць. Цим питанням зацікавилися і західні експерти, оцінивши виробничі потужності російських зброярів. Зокрема, польські оглядачі WP Tech 14 грудня розповіли, скільки танків різних типів за певний час може поставити в стрій Москва.

Експерти звернули увагу на заяву російських пропагандистів, які стверджують, що у 2023 році підприємства країни нібито випустили близько 2100 танків різних типів. Якщо це так, то на обличчя явний стрибок порівняно з попередніми роками, коли щорічно у РФ створювали близько 200 нових машин.

Тим часом слід враховувати економічні санкції, запроваджені проти Росії після нападу на Україну в лютому 2022 року, що були покликані, зокрема, обмежити спроможність країни продовжувати виробництво зброї та бронетехніки.

"Дійсно, вони вплинули на постачання і доступність ключових технологій і компонентів", — підкреслили польські експерти.

Серйозними проблемами для російської збройової промисловості вважаються брак кваліфікованих кадрів, зношеність обладнання внаслідок максимального використання виробничих потужностей і власне війна в Україні, через яку Москва змушена виробляти ще більше машин.

Російський танк Т-90 Фото: Ростех

У такому контексті висловилися й оглядачі Army Recognition. За їхніми словами, прагнення Росії максимально збільшити потужності з виробництва озброєнь призводить до зростання витрат і втрат, що створює навантаження на галузь, яка й так зазнає труднощів.

Ситуацію можуть пом'якшити запаси компонентів і матеріалів зарезервованих для виробництва озброєнь у 2024-2025 роках, які розв'язують нагальні проблеми, але водночас спричинять зниження виробничих потужностей у майбутньому.

"Це може призвести до довгострокових проблем із забезпеченням стабільних поставок військової техніки, що потенційно може вплинути на стратегічні можливості Росії", — зазначають західні експерти.

Виробництво танків Т-80

Однак аналітики визнають, що незважаючи на всі ці труднощі економічні та технологічні труднощі, російська військова промисловість значно збільшила виробництво танків, зокрема Т-90М "Прорив". Так, цього року було випущено 210 таких машин, а кількість танків Т-72Б3, поставлених у 2023 році, становитиме 840 одиниць. Крім того, Росія також вирішила відновити виробництво бойового танка Т-80 радянської моделі, в основному завдяки його широкому застосуванню в Україні.

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"Очевидно, що, попри низку серйозних проблем, Росії вдалося інтенсифікувати виробництво танків і бронемашин. Однак якщо Росія хоче повторити цей подвиг у найближчі роки, необхідно вирішити низку серйозних проблем", — підсумували оглядачі.

Нагадаємо, за інформацією агентства Reuters, Росія здатна кратно збільшити виробництво артилерійських боєприпасів, за два роки вона може підійти до позначки до двох мільйонів снарядів на рік.