Удвічі вищі за оцінки Заходу: Росія кратно збільшила виробництво танків і боєприпасів, — ЗМІ

Військово-промисловий комплекс РФ за два роки може виробити до двох мільйонів снарядів на рік. Але армійські витрати набагато вищі — минулого року окупанти витратили до 11 млн снарядів.

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Росія здатна кратно збільшити виробництво артилерійських боєприпасів, за два роки вона може підійти до позначки два мільйони снарядів на рік. Про це пише агентство Reuters із посиланням на західного чиновника.

Цей обсяг приблизно вдвічі більший за прогноз західних країн, але його все одно не вистачить для ведення повномасштабної війни в Україні. Минулого року армія РФ витратила від 10 до 11 млн снарядів і опинилася в скрутному становищі, пояснює джерело.

"Якщо ви витратили 10 мільйонів боєприпасів торік, перебуваєте в розпалі війни й виробляєте максимум 2 мільйони на рік, це не можна назвати сильною позицією", — пояснює чиновник.

Співрозмовник Reuters додав, що російська оборонна промисловість може почати виробляти до 200 танків на рік. Ця цифра теж удвічі перевершує очікування Заходу, але не дасть змоги Росії заповнити втрати бронетехніки.

"Якщо ви втратили 2 тисячі танків, вам потрібно 10 років, перш ніж дійти до початку. ЗС РФ втратили 4 тисячі бойових броньованих машин, понад 100 літаків, 270 тисяч убитими й пораненими", — підрахував він.

У Білому домі заявили, що Росія наразі розраховує на допомогу Північної Кореї в поповненні запасів зброї. Москва і Пхеньян активно продовжують переговори. Західний чиновник заявив, що сторони, ймовірно, обговорюють забезпечення артилерією.

"РФ доведеться звертатися за допомогою до сумнівних партнерів, щоб підтримати катастрофічне вторгнення в Україну. Москві обійдеться це в цілий статок, Північна Корея призначить їм хорошу ціну", — сказав чиновник.

Російська економіка, за його оцінками, відчуває напругу через збільшення витрат на оборону і скорочення всього іншого.

"Це породжує ризик соціальних хвилювань на крихкому політичному тлі", — підсумував він.

Нагадаємо, що Україна отримує боєприпаси від країн НАТО. Німеччина, Нідерланди та Данія хочуть закуповувати снаряди для ЗСУ й одночасно поповнити власні запаси.

У ГУР Міноборони України раніше говорили про бажання Росії вести війну з Україною роками. Військова розвідка говорить про вельми обмежені здібності російського ВПК.