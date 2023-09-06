РФ хоче показати, що може вести війну роками: у ГУР назвали переваги та проблеми ворога
За словами представника ГУР Андрія Юсова, у РФ великі проблеми із сучасною оптикою, електронікою, чіпами та схемами. Також Кремль не готує росіян до тотальної мобілізації.
Росія має проблеми з озброєннями, але у неї великий мобілізаційний потенціал. Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в інтерв'ю "Укрінформу".
Юсов зазначив, що Кремль хоче всім показати, що Росія здатна вести війну з Україною роками.
"Зовні режим Путіна намагається довести, що вони можуть роками продовжувати війну проти України, але насправді ця інформація перебільшена з метою пропаганди", — сказав він.
Однак, за його словами, у російського військово-промислового комплексу дуже обмежені можливості. Наприклад, зараз ВПК РФ орієнтований на розконсервацію і за можливості — модернізацію або відновлення старої радянської техніки.
"Можливості глибокої модернізації виробництва нових озброєнь істотно зменшилися через введення санкцій", — сказав він.
Представник ГУР також зазначив, що у РФ великі проблеми із сучасною оптикою, електронікою, чіпами та схемами. І немає тієї сторони, яка могла б допомогти їй вирішити ці проблеми.
З іншого боку, як зазначив Юсов, у Росії залишається величезний мобілізаційний потенціал, а тому недооцінювати її не можна. Однак у Кремлі намагаються переконати громадян РФ у тому, що навколо нічого не відбувається, а війна — десь далеко.
"Тобто росіяни не готують своє суспільство до повноцінної мобілізації. Навіть якби така мобілізація зараз відбулася, вони бояться наслідків і суспільних настроїв, а також мають проблеми із забезпеченням", — сказав він.
Нагадаємо, що в тому ж інтерв'ю Юсов заявив, що в ГУР не можуть підтвердити загибель Євгена Пригожина. За його словами, у відомстві згодні лише з тим, що в авіакатастрофі 23 серпня загинули один із керівників "вагнерівців" Дмитро Уткін, а також інші пасажири літака.