Вдвое выше оценок Запада: Россия кратно увеличила производство танков и боеприпасов, – CМИ

Военно-промышленный комплекс РФ за два года может произвести до двух миллионов снарядов в год. Но армейские траты намного выше — в прошлом году оккупанты израсходовали до 11 млн снарядов.

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Россия способна кратно увеличить производство артиллерийских боеприпасов, за два года она может подойти к отметке до двух миллионов снарядов в год. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на западного чиновника.

Данный объем примерно в два раза больше прогноза западных стран, но его все равно не хватит для ведения полномасштабной войны в Украине. В прошлом году армия РФ израсходовала от 10 до 11 млн снарядов и оказалась в затруднительном положении, поясняет источник.

"Если вы израсходовали 10 миллионов боеприпасов в прошлом году, находитесь в разгаре войны и производите максимум 2 миллиона в год, это нельзя назвать сильной позицией", — поясняет чиновник.

Собеседник Reuters добавил, что российская оборонная промышленность может начать производить в 200 танков в год. Данная цифра тоже в два раза превосходит ожидания Запада, но не позволит России восполнить потери бронетехники.

"Если вы потеряли 2 тысячи танков, вам нужно 10 лет, прежде чем дойти до начала. ВС РФ потеряли 4 тысячи боевых бронированных машин, более 100 самолетов, 270 тысяч убитыми и ранеными", — подсчитал он.

В Белом доме заявил, что Россия в настоящее время рассчитывает на помощь Северной Кореи в пополнении запасов оружия. Москва и Пхеньян активно продолжают переговоры. Западный чиновник заявил, что стороны, вероятно, обсуждают обеспечение артиллерией.

"РФ придется обращаться за помощью к сомнительным партнерам, чтобы поддержать катастрофическое вторжение в Украину. Москве обойдется это в целое состояние, Северная Корея назначит им хорошую цену", — сказал чиновник.

Российская экономика, по его оценкам, испытывает напряжение из-за увеличения расходов на оборону и сокращения всего остального.

"Это порождает риск социальных волнений на хрупком политическом фоне", — заключил он.

Напомним, что Украина получает боеприпасы от стран НАТО. Германия, Нидерланды и Дания хотят закупать снаряды для ВСУ и одновременно пополнить собственные запасы.

В ГУР Минобороны Украины ранее говорили о желании России вести войну с Украиной годами. Военная разведка говорит о весьма ограниченных способностях российского ВПК.