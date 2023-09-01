ВПК не готов к войне: РФ не может производить боеприпасы и просит помощи у союзников (видео)

По словам эксперта Тараса Жовтенко, при правлении Путина промышленный комплекс никак не модернизировался, ведь выделенные на него деньги шли не по назначению.

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Российская Федерация по всему миру пытается найти готовые боеприпасы для войны с Украиной, ведь они не в состоянии самостоятельно запустить массовое производство. Об этом рассказал эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко в эфире телеканала Freedom 1 сентября.

По его словам, россиянам не хватает сырья и мощности для того, чтобы начать самим производить необходимые боеприпасы. В связи с этим и начались переговоры с теми странами, которые потенциально могут прислать помощь.

"То есть то, о чем говорят наши американские партнеры, что на самом деле и Северная Корея, и Китай могут опосредованно помочь Российской Федерации справиться с этой проблемой, поставляя сырье для производства тех же боеприпасов. Но опять же, мы возвращаемся к тому, что на самом деле российский ВПК за десятилетия при Путине, мягко говоря, не получал то, что он должен получать. И опять же, к ведению такой войны, такой интенсивности он просто не готов", — говорится в сообщении.

Российские предприятия давно не модернизировались, ведь их бюджеты многие годы разворовывали, как отметил Тарас Жовтенко. Соответственно, сделать так, чтобы они сразу выдавали результат и работали 24/7 фактически невозможно. И это речь идет о самых стандартных боеприпасах, о высокоточных на ближайшее время можно забыть.

Отсюда и появляются слухи о том, что российское военное руководство просит помощи у Северной Корее. При этом, те боеприпасы, которые Пхеньян уже передавал наемникам из ЧВК "Вагнер" в прошлом, оказались не совсем хорошего качества.

"Много из них не взорванных оставалось, много из них не отстреливались, как положено. Ну, то есть на этом уровне, да, действительно, может быть, очень много вопросов к качеству тех боеприпасов, которые Россия может получить от Северной Кореи", — продолжил эксперт.

Напомним, 30 августа сообщалось, что РФ проводит переговоры с КНДР относительно поставок оружия. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что США сделают все возможное для того, чтобы выявить и предотвратить любые попытки России приобрести вооружение для ведения войны в Украине.