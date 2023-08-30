Выделяется интерес Москвы: РФ проводит переговоры с КНДР относительно поставок оружия

По словам Джона Кирби, США сделает все возможное для того, чтобы выявить и предотвратить любые попытки России приобрести вооружение для ведения войны в Украине.

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Соединенные Штаты получили информацию о значительном прогрессе в переговорах между Россией и Северной Кореей относительно сделок по поставкам вооружений. Об этом сообщил 30 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По данным из Вашингтона, представители России и Северной Кореи находятся в постоянном обсуждении потенциальных соглашений в области обороны. Среди них особо выделяется интерес Москвы к получению определенных сырьевых ресурсов от Пхеньяна, которые могут поддержать российский оборонно-промышленный комплекс.

"Мы прибегаем к конкретным действиям, выявляя и вводя санкции против физических и юридических лиц, способствующих соглашениям по продаже оружия между этими двумя странами. Мы будем продолжать выявлять, раскрывать и пресекать попытки России приобрести военные средства у КНДР и у любого другого государства, готового поддержать ее войну в Украине", – заявил Кирби.

Еще в марте 2023 года Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США, делал заявление о том, что Российская Федерация выражает интерес в получении боеприпасов из Северной Кореи, возможно, предлагая продовольственные поставки в обмен.

По словам Кирби, цитируемого изданием Politico, Россия стремится получить больше боеприпасов, чтобы усилить военные действия в Украине.

Соединенные Штаты с ноября 2022 года обвиняют Северную Корею в тайных поставках России значительного количества артиллерийских снарядов для использования в войне в Украине и попытке скрыть эти поставки. Согласно разведывательным данным, боеприпасы якобы отправляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки, но на самом деле предназначаются для России.

Напомним, 24 августа министр обороны КНДР Кан Сон Нам заявил, что Северная Корея будет "укреплять" дружбу с Российской Федерацией, поскольку та якобы ведет "войну справедливости" против Украины.

Ранее, 18 августа, мы сообщали, что в США идут дискуссии касательно того, могла ли первая межконтинентальная баллистическая ракета Северной Кореи, использующая твердое ракетное топливо, Hwasong-18 быть создана при содействии России.