Три европейские страны хотят сформировать проект по закупке боеприпасов для Украины, — СМИ

По данным журналистов, Германия готова заключить рамочные соглашения с партнерами, такими как Нидерланды и Дания. Прежде об этом говорил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

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Три европейские страны, в их числе Германия, Нидерланды и Дания, обсуждают проект по закупке боеприпасов для Украины на фоне того, что страны ЕС пытаются восполнить собственные запасы из-за военной помощи Киеву. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

"Германия готова заключить рамочные соглашения [на закупку боеприпасов] с нашими партнерами, как пообещал министр обороны Борис Писториус ранее в этом году", — сообщили источники журналистов.

Однако о типе боеприпасов и объемах не сообщается.

Напомним, что в Кремле пытаются продемонстрировать способность вести войну годами. В ГУР назвали преимущества и проблемы противника.

Также сообщалось, что Путин сравнил битвы в Украине с известными сражениями времен Второй мировой, такими как Сталинград и Курск, и косвенно признал, что ведет войну в Украине.

В свою очередь, представители НАТО высказались о поставках самолетов F-16 в Украину. По словам генерала Фредерика Гетинка, который руководит тыловым обеспечением бельгийских вооруженных сил, в фюзеляжах бельгийских истребителей могут быть трещины.