"Что производят, то и тратят": в ГУР рассказали о количестве ракет у ВС РФ

По словам замглавы разведки Вадима Скибицкого, противник лишь покрывает существующие расходы, однако об увеличении производства речи не идет. Это говорит о том, что санкции работают.

Related video

Россия не смогла увеличить производственные возможности в изготовлении ракет, однако сохраняет возможность их использовать во время массированных обстрелов мирных городов Украины. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий в подкасте "Украинской правды".

Важно

Потенциал российского ВПК: западные эксперты посчитали, сколько танков выпускает РФ

По его словам, международные санкции продолжают действовать, поэтому можно смело заявить, что Россия не сможет делать новые разработки, а также увеличить производство и точность того вооружения, которое есть в наличии на сегодняшний день.

"Анализ показал, и мы это понимаем, особенно это показал 23-й год, что тем количеством, которое есть на сегодняшний день, Россия только способна покрывать те расходы или то применение, которое она делает каждый день", — заявил Вадим Скибицкий.

Отдельно представитель ГУР отметил, что когда россияне начали наносить ракетные удары в октябре 2022 года, тогда у них было от 900 до тысячи высокоточных стратегических ракет.

Если брать данные на октябрь 2023 года, то у противника не изменилось количество ракетного вооружения, которым он и атакует мирные города. Это говорит об одном.

"То есть, по сути то, что они производят, то они и тратят. Существенного прироста мы так и не увидели", — заявил Вадим Скибицкий.

Также он в качестве примера навел ракеты Х-101 "Калибр", которые с сентября месяца вовсе не применялись. Представитель ГУР заявил, что 3 месяца ушло у России на то, чтобы накопить и пополнить свои запасы.

Напомним, 4 января сообщалось, что в массированных ракетных обстрелах Украины участвуют до 2000 россиян. По словам авиаэксперта Валерия Романенко, экипаж одного бомбардировщика ТУ-95МС включает минимум семь человек. Кроме того, на земле на каждый самолет приходится еще по десять специалистов.