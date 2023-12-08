"Доведеться ухвалювати рішення": Вашингтон хоче добитись переговорів між Україною та РФ

Американський чиновник Джонатан Файнер навіть озвучив заплановані терміни — до кінця 2024 року. Також у США обіцяють, що підготують Україну до нового наступу.

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США та союзники докладуть зусиль, щоб до кінця 2024 року могли початися переговори між Україною та Росією. Про це під час виступу на Аспенському безпековому форумі заявив перший заступник помічника президента США з національної безпеки Джонатан Файнер, як передали 8 грудня в "Інтерфакс-Україна".

"Ми хочемо поставити Україну до кінця наступного року в таке становище, щоб Росії довелося ухвалювати рішення про те, чи сідати за стіл переговорів із прийнятними для України умовами (…), чи зіткнутися з сильнішою Україною", — пояснив він.

Американський чиновник зазначив, що ЗСУ зможуть розпочати новий наступ. З його слів, США та Європа для цього нарощуватимуть потужності свого ВПК та самої України. Також Файнер нагадав, що Вашингтон працює над розвитком української промисловості.

Представник Білого дому розповів, що ці питання обговорювались на конференції в американському міністерстві торгівлі. На зустрічі були присутні представники зі США, Європи та України.

Метою конференції, як зазначали в адміністрації Джо Байдена, було "зосередитися на значному збільшенні виробництва зброї для підтримки оборони України". США та Україна підписали протокол, який стосується спільного виробництва систем ППО і боєприпасів. Окрім того, Київ отримав технічні дані щодо гібридних систем ППО FrankenSAM.

У Київ має приїхати радник від американського Держдепу. Також була сформована "команда з питань угод з Україною", яка надаватиме рекомендації партнерам щодо потенційних угод та експортних вимог для оборонної промисловості України.

Нагадаємо, представник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Україна має самостійно вирішувати, коли починати переговори з Росією.

7 грудня військовий експерт Іван Киричевський розповів, що Україні дасть спільний з Пентагоном проєкт FrankenSAM. З його слів, це революція у сфері ППО.