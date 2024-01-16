Зеленский договорился с Урсулой фон дер Ляйен о скрининге законодательства Украины (фото)

В Офисе президента отметили, что договоренность украинского лидера с главой Еврокомиссии является очередным шагом на пути к открытию переговоров о членстве страны в ЕС.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на полях Всемирного экономического форума в Давосе 16 января. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Сообщается, что политики обсудили ключевые приоритеты повестки дня отношений между Украиной и ЕС. Прежде всего речь шла о приближении Киева к фактическому началу переговоров о вступлении в блок.

Владимир Зеленский встретился с Урсулой фон дер Ляйен Фото: Офис президента

В частности, президент Украины и глава Еврокомиссии договорились о начале скрининга украинского законодательства. В Офисе президента подчеркнули, что это еще один шаг на пути к началу упомянутых переговоров.

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский Фото: Офис президента

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Кроме того, Зеленский и фон дер Ляйен коснулись темы финансирования Украины со стороны ЕС. Ожидается, что решение о предоставлении Киеву 50 миллиардов евро будет принято на внеочередном заседании Европейского совета 1 февраля. Украинский президент выразил надежду на то, что европейские лидеры достигнут консенсуса по этому поводу.

В свою очередь фон дер Ляйен в соцсети X отметила, что Еврокомиссия содействует продвижению процесса вступления в ЕС, а также обеспечивает средства для восстановления, реконструкции и реформ с помощью Фонда для Украины.

"Наши сердца с вашими солдатами на передовой. Вера в будущее в составе ЕС придаст им сил", — написала она.

Напомним, 14 декабря Европейский совет принял решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой по вступлению в политический блок. Кроме того, в Европейском совете дали Грузии статус кандидата и сообщили о намерении начать переговоры с Боснией и Герцеговиной.

По данным СМИ от 16 января, Брюссель также начал аудит вооружений, которые страны Европейского союза предоставили Украине. Это происходит на фоне заявлений о том, что некоторые государства не отправили столько, сколько могли бы.