Зеленський домовився з Урсулою фон дер Ляєн про скринінг законодавства України (фото)

В Офісі президента зазначили, що домовленість українського лідера з главою Єврокомісії є черговим кроком на шляху до відкриття переговорів про членство країни в ЄС.

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі 16 січня. Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Повідомляється, що політики обговорили ключові пріоритети порядку денного відносин між Україною та ЄС. Насамперед ішлося про наближення Києва до фактичного початку переговорів щодо вступу до блоку.

Володимир Зеленський зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн Фото: Офіс президента

Зокрема, президент України та голова Єврокомісії домовилися про початок скринінгу українського законодавства. В Офісі президента наголосили, що це ще один крок на шляху до початку згаданих переговорів.

Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський Фото: Офіс президента

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Крім того, Зеленський і фон дер Ляєн торкнулися теми фінансування України з боку ЄС. Очікується, що рішення про надання Києву 50 мільярдів євро буде ухвалено на позачерговому засіданні Європейської ради 1 лютого. Український президент висловив надію на те, що європейські лідери досягнуть консенсусу з цього приводу.

Зі свого боку фон дер Ляєн у соцмережі X зазначила, що Єврокомісія сприяє просуванню процесу вступу до ЄС, а також забезпечує кошти для відновлення, реконструкції та реформ за допомогою Фонду для України.

"Наші серця з вашими солдатами на передовій. Віра в майбутнє у складі ЄС додасть їм сил", — написала вона.

Нагадаємо, 14 грудня Європейська рада ухвалила рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до політичного блоку. Крім того, у Європейській раді надали Грузії статус кандидата і повідомили про намір почати переговори з Боснією і Герцеговиною.

За даними ЗМІ від 16 січня, Брюссель також почав аудит озброєнь, які країни Європейського Союзу надали Україні. Це відбувається на тлі заяв про те, що деякі держави не відправили стільки, скільки могли б.