"Потрібен огляд": у ЄС почали аудит поставленого Україні озброєння, — FT

За словами європейських дипломатів, деякі країни ЄС не бажають надавати повні дані про зброю, передану Києву. Аудит здійснюється в той час, коли Євросоюз і США намагаються знайти консенсус заради виділення нових пакетів на суму близько $110 млрд.

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Брюссель проводить аудит того, скільки озброєнь країни Європейського союзу надали Україні. Це відбувається на тлі заяв про те, що деякі держави не відправили стільки, скільки могли б, пише Financial Times 16 січня.

Як зазначають журналісти, аудит проводять у той час, коли ЄС і США намагаються знайти політичний консенсус, який допоміг би їм схвалити нові пакети фінансової допомоги Києву на загальну суму близько 110 мільярдів доларів.

Троє європейських дипломатів повідомили виданню, що Європейська служба зовнішніх зв'язків (EEAS) проводить перевірку зброї, яку поставляють Україні після початку повномасштабної війни. Очікується, що результати перевірки будуть представлені європейським країнам перед самітом лідерів ЄС 1 лютого.

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Один із дипломатів зазначив, що аудит спиратиметься на матеріали, представлені державами-членами ЄС у відповідь на запити EEAS. За даними джерел, ця ініціатива вже зустріла опір з боку деяких країн, які не бажають надавати повні дані.

У статті йдеться про те, що рішення про проведення аудиту послідувало за вимогою канцлера Німеччини Олафа Шольца підрахувати і порівняти військову допомогу Україні. Він заявив, що поставки зброї для України, заплановані на цей момент більшістю країн ЄС, занадто малі.

"Нам [також] потрібен огляд того, який конкретний внесок зроблять наші європейські партнери в підтримку України цього року", — сказав Шольц.

Повідомляють, що заклик Шольца до більшої прозорості підтримали приватно високопоставлені чиновники в Брюсселі, які вважають, що деякі країни могли б передати Києву більше зброї.

Нагадаємо, 15 січня лідер опозиції Німеччини Фрідріх Мерц висловив стурбованість тим, що Німеччина та інші країни ЄС "недбало" ставляться до можливого переобрання Дональда Трампа на посаду президента США. Він також розкритикував позицію Шольца щодо передачі Україні крилатих ракет Taurus.

Раніше, 12 січня, ЗМІ повідомляли, що дипломати та офіційні особи ЄС критично поставилися до рішення Шарля Мішеля піти з посади президента Європейської ради і балотуватися до Європейського парламенту.