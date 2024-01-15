"Це невігластво?": у ФРН звернулися до Шольца щодо передачі Україні ракет Taurus

Лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц зазначив, що за допомогою ракет Taurus українці могли б зруйнувати Кримський міст, який є найважливішим маршрутом постачання окупантів.

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Голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц закликав канцлера ФРН Олафа Шольца надати Україні крилаті ракети Taurus. Про це пише німецький журнал Focus 15 січня.

Повідомляється, що Мерц висловив стурбованість тим, що Німеччина та інші країни ЄС "недбало" ставляться до можливого переобрання Дональда Трампа на посаду президента США. За його словами, Європа має бути готова до всіх варіантів розвитку подій.

"Європейці повинні мати план А з Америкою і план Б без Америки, і дуже швидко", — заявив Мерц.

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Мерц також розкритикував позицію Шольца щодо передачі Україні крилатих ракет Taurus. Лідер опозиції наголосив, що з їхньою допомогою українці могли б зруйнувати Кримський міст, який є найважливішим маршрутом постачання російських сил. За його словами, канцлер все ще має дати населенню Німеччини відповідь, чому він не постачає цю зброю.

"Це все ще тактика? Чи це невігластво? Він має відповісти на це запитання всім нам, зокрема й мені", — заявив політик.

Нагадаємо, 8 січня Олаф Шольц закликав інші країни ЄС надати більшу підтримку Україні, оскільки поставки на цей рік не є достатніми. Він також зазначив, що саме Німеччина зараз є найсильнішим прихильником України після США.

Раніше, 3 січня ЗМІ повідомили, що Олаф Шольц може достроково піти у відставку у 2024 році. За інформацією журналістів, причиною звільнення концлера може стати скандал, пов'язаний із німецькою платіжною системою Wirecard та її колишнім головою Яном Марсалеком.