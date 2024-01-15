"Это невежество?": в ФРГ обратились к Шольцу касательно передачи Украине ракет Taurus

Лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц отметил, что с помощью ракет Taurus украинцы могли бы разрушить Крымский мост, который является важнейшим маршрутом снабжения оккупантов.

Related video

Председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц призвал канцера ФРГ Олафа Шольца предоставить Украине крылатые ракеты Taurus. Об этом пишет немецкий журнал Focus 15 января.

Сообщается, что Мерц выразил обеспокоенность тем, что Германия и другие страны ЕС "небрежно" относятся возможному переизбранию Дональда Трампа на должность президента США. По его словам, Европа должна быть готова ко всем вариантам развития событий.

"Европейцы должны иметь план А с Америкой и план Б без Америки, и очень быстро", — заявил Мерц.

Важно

Taurus могут внести перелом после контрнаступления ВСУ: давление на Шольца растет, — Newsweek

Мерц также раскритиковал позицию Шольца касательно передачи Украине крылатых ракет Taurus. Лидер оппозиции подчеркнул, что с их помощь украинцы могли бы разрушить Крымский мост, который является важнейшим маршрутом снабжения российских сил. По его словам, канцлер все еще должен дать населению Германии ответ, почему он не поставляет это оружие.

"Это все еще тактика? Или это невежество? Он должен ответить на этот вопрос всем нам, в том числе и мне", — заявил политик.

Напомним, 8 января Олаф Шольц призвал другие страны ЕС оказать большую поддержку Украине, поскольку поставки на этот год не являются достаточными. Он также отметил, что именно Германия сейчас является самым сильным сторонником Украины после США.

Ранее, 3 января СМИ сообщили, что Олаф Шольц может досрочно уйти в отставку в 2024 году. По информации журналистов, причиной ухода концлера может стать скандал, связанный с немецкой платежной системой Wirecard и ее бывшим главой Яном Марсалеком.