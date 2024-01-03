Олаф Шольц может досрочно уйти в отставку в этом году: СМИ назвали причину

По данным журналистов, новым главой немецкого правительства может стать нынешний министр обороны Германии Борис Писториус.

Related video

Канцлер Германии Олаф Шольц может досрочно уйти в отставку в 2024 году. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica со ссылкой на свои источники.

По информации журналистов, причиной ухода Шольца может стать скандал, связанный с немецкой платежной системой Wirecard и ее бывшим главой Яном Марсалеком. Как отмечают авторы публикации, в 2020 году Шольц был министром финансов Германии и не заметил крупную мошенническую схему, в результате которой Wirecard обанкротилась.

Важно

Германия намерена удвоить военную помощь Украине в рамках плана Шольца, – Bloomberg

Сообщается, что министерство экономики Германии отклонило призыв обнародовать содержание встреч между Марсалеком и представителями ведомства. Сам Шольц отрицает свою личную ответственность за финансовый скандал.

По данным СМИ, на данный момент Марсалек, которого разыскивает Интерпол, находится под охраной спецслужб ФСБ и бывает в Москве. В издании отмечают, что еще в 2020 году изнутри компании просочились показания, что Марсалек не скрывал своих связей с российскими спецслужбами и даже хвастался тем, что может получить "Новичок".

Сообщается, что преемником Шольца может стать министр обороны Борис Писториус, который недавно занял первое место в рейтинге самых популярных немецких политиков.

Издание Bild пишет, что согласно опросу института INSA от 31 декабря, только каждый пятый немец положительно оценивает работу канцлера Олафа Шольца. При этом немецкие аналитики сомневаются в реальности смены канцлера.

Напомним, 9 декабря Олаф Шольц заявил на конференции Социал-демократической партии в Берлине, что война в Украине закончится не скоро и призвал продолжать поддерживать Киев в его борьбе против российской агрессии.

Ранее, 6 октября СМИ писали, что на Олафа Шольца растет давление относительно предоставления ракеты большой дальности, поскольку Великобритания и Франция уже передали соответствующее оружие.