На Шольца растет давление относительно предоставления ракет Taurus Украине, — СМИ

Журналисты The New York Times считают, что администрация Джо Байдена своими заявлениями в ближайшее время повысит ставки для канцлера ФРГ, который, вероятно, решит предоставить Украине ракеты Taurus.

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В контексте контрнаступления ВСУ на Германию растет давление относительно предоставления ракеты большой дальности, поскольку Великобритания и Франция уже передали соответствующее оружие. Об этом сообщило издание The New York Times.

В сообщении журналисты отметили, что администрация Джо Байдена не обнародовала никаких указаний на то, что направляет свои тактические ракетные системы дальнего радиуса действия ATACMS. Европейские чиновники и эксперты по безопасности говорят, что ожидают заявлений от США, которые повысят ставки для канцлера ФРГ Олафа Шольца, который, вероятно, решит предоставить ракеты Taurus.

"Он под сильным давлением и, возможно, захочет прекратить эту дискуссию", — цитирует издание Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, руководительницу комитета по вопросам обороны Бундестага.

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"Международное право позволяет": Украина сможет бить ракетами Taurus по России, — Бундестаг

Позиция Шольца осталась неизменной по сравнению с прошлым месяцем, когда канцлера прямо спросили о Taurus. Журналисты напомнили, что он еще не принял решение.

В течение значительной части прошлого года правительство Германии, как говорится в сообщении издания, пыталось объявить о больших пожертвованиях бронетехники, систем противовоздушной обороны и боевых танков в тандеме с аналогичными заявлениями со стороны США. Украина длительное время требует ракеты большой дальности. Опасения, что такое оружие может нанести удар по территории России, как следствие обострить войну, вызвало нежелание как в Берлине, так и в Вашингтоне отправлять его.

Правительство ФРГ выразило беспокойство относительно того, что Россия может переделать ракету Taurus и разработать способы противодействия ей, если ее компоненты будут собраны на поле боя. Штрек-Циммерманн и некоторые эксперты отвергли это утверждение, поскольку силы Киева обучались на других западных системах вооружения в странах Организации Североатлантического договора.

Германия предоставит ПВО Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 5 октября предположил, что Украина получит ЗРК Patriot от Германии накануне зимнего периода. Об этом он сообщил на встрече с представителями СМИ по итогам ІІІ саммита Европейского политического сообщества. По его словам, немецкие партнеры работают над обеспечением Украины дополнительной системой ПВО. Он отметил, что это также защита Европы и общих ценностей.

Напомним, 6 октября в Британии призвали Германию передать ракеты Taurus Украине в ответ на удар по Харькову. Европейские страны смогли передать ПЗРК Starstreak и ракеты Storm Shadow